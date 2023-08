Na mistrovství světa předvedla česká šampionka do 23 let parádní stíhací jízdu. Na deváté místo se prodrala z poslední příčky.

Radost v cíli. | Foto: fcb A. Holubové

Před odletem do Glasgow si Adéla Holubová říkala, že by bylo super skočit do elitní desítky a vylepšit tak jedenácté místo z loňského mistrovství světa horských kol v cross country .

A vyšlo to!

V závodě žen do 23 let v Tweed Valley ve skotských výšinách předvedla Holubová parádní stíhací jízdu a skončila devátá.

Za cílem zářila spokojeností. Široký úsměv, zdvižený palec do kamer.

„Celou dobu se mi jelo dobře, mám radost,“ usmívala se po závodě 20letá reprezentantka z Města Touškova u Plzně.

Její cesta do elitní světové desítky nebyla vůbec lehká. Po skvělém vstupu do sezonu totiž členku týmu Rouvy Specialized na dlouho zbrzdilo zranění.

Při tréninku před Světovým pohárem v Novém Městě si Holubová po pádu zlomila zápěstí, musela na operaci. K závodění se vrátila po více než dvou měsících a jen pár týdnů před cestou do Skotska.

Šlo o famózní návrat.

Adéla Holubová v náročné technické pasáži.Zdroj: fcb A. Holubové

Na domácím mistrovství v Bedřichově ovládla Holubová závod žen a vyhrála i generálku na svět ve Stupně.

„Forma je,“ pochvalovala si tehdy Adéla. „Ještě pořád to sice není úplně srostlé, ale šroub drží. Mám sice větší respekt v technice a nejdu do toho bezhlavě. Spíš jedu tak, abych to projela a neriskuju,“ dodávala.

Trať v Tweed Valley přitom budila vysokými dlouhými skoky i sráznými pasážemi ve sjezdech po kamenech víc než respekt.

„Klouzavé kořeny ani velká technika mi radost nedělaly. Ale říkala jsem si, že to zkusím, i když to není okruh, která by mi seděl. Nakonec vyšlo počasí, trať vyschla, což mi nahrávalo,“ konstatovala Holubová.

Ani na první pohled děsivě vyhlížející technika nebyl takový problém. „Bylo to o hlavě. Ten největší skok jsem sice nejezdila a volila raději B lajnu, ale nijak drasticky jsem neztrácela. Jen nemám fotku z toho skoku,“ říkala bikerka.

Ani tak se nevyhnula pádu. „Přežila jsem,“ uculila se.

Největší zádrhel tak pro Holubovou nastal hned po startu. „Tím, že jsem kvůli zranění nebyla na žádném Světovém poháru a neměla jsem vyjeté body, musela jsem startovat ze zadních pozic. Holky přede mnou se navíc zasekly, takže jsem na trať vyjížděla poslední. Celý závod byla stíhačka,“ konstatovala česká šampionka.

V každém kole se však posouvala kupředu. „Předjížděla jsem jednu holku za druhou, myslím, že jich bylo třicet, možná i víc. Zvlášť v kopcích jsem se cítila silná. Sama jsem tím byla překvapená,“ připustila Holubová.

A jasně, že v cíli si pak říkala, že kdyby začínala víc zpředu, že to mohlo být ještě lepší. „Měla jsem na to skončit v top pět, ale jsem ráda i za deváté místo,“ říkala.

Formu hodlá využít už o víkendu v Harrachově, kde končí finálovým podnikem Český pohár a na úvod v pátek se bikeři utkají o domácí tituly v short tracku. „Chtěla bych zabojovat o zlato. Snad mi forma vydrží. Poté se jedou ještě čtyři Světového poháry, dva v Evropě a dva v Americe, a i v těch bych chtěla něco předvést,“ podotkla Adéla Holubová.

Zrovna v termínu Světového poháru v Andoře koncem srpna oslaví 21. narozeniny. „Bylo by fajn si dát nějaký pěkný dárek,“ zasní se věčně usměvavá závodnice.

