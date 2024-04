Středeční sváteční pokračování krajského AC Heating Cupu je generálkou na víkendové zahájení Českého poháru v cross country. V touškovské rokli se utká kompletní domácí špička v čele s Ondřejm Cinkem.

Ondřej Cink na technické hravé trati v touškovské rokli. | Foto: fcb O. Cinka

Horská kola znovu zaplaví Město Touškov. Ve středu o státním svátku se tu koná druhý díl krajského AC Heating Cupu. Velká cena Města Touškova bude generálkou na víkend 4. a 5. května, kdy na okruhu v touškovské rokli začne Český pohár.

A bude to jízda.

Už šestého ročníku pohárového MTB Cupu pod záštitou Plzeňského kraje se účastní kompletní česká špička v čele s Ondřejem Cinkem, Janem Zatloukalem, Jitkou Čábelickou, touškovskou Adélou Holubovou či Simonou Spěšnou z Plzně.

Ondřej Cink si jede v Městě Touškově pro vítězství.Zdroj: Pavel Křikava

Nabité startovní pole je dané nejen kategorií závodu UCI C1, ale hlavně snahou zajistit si účast na letní olympiádě v Paříži. Tam bude Českou republiku reprezentovat v cross country jen jeden muž a jedna žena.

Zatímco z bikerů má na hry nakročeno nejvíc Ondřej Cink, mezi ženami se ještě strhne boj. A to mezi Čábelickou a dravou Holubovou, která zkušenější soupeřku už dokázala porazit. Třeba na loňském mistrovství republiky, i když tituly nakonec braly obě rivalky. Holubová v kategorii do 23 let, Čábelická v elitě.

„Ve svěťácích jedeme každá svou kategorii a o nominaci do Paříže tak víc napoví právě úvodní závody Českého poháru v Městě Touškově a na Zadově, kde závodíme společně,“ prohlásila po návratu z úvodních podniků Světového poháru v Brazílii jednadvacetiletá bikerka.

Navíc v Městě Touškově pojede Holubová v domácím prostředí jen kousek od místa, kde bydlí.

„Vedle českých závodníků očekáváme na startu i početnou zahraniční účast,“ sdělil ředitel úvodního dílu národní série Pavel Foltýn.

Loni v Městě Touškově zvítězili Ondřej Cink a nizozemská reprezentantka Anne Terpstra.

Závod žen začne v sobotu ve 13.30, muži vyrazí na trať v 15.30 hodin, předtím se utkají kadeti, junioři a Masters. Neděle je vyhrazena mládeži.

Naopak při středeční generálce v rámci krajské série startují ženy v 10.15 hod., muži v 11.30 hod. a mládež závodí odpoledne.

Mezinárodní Grand Prix juniorů ovládl Šumpík jako první Čech