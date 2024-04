Nedělní Velká cena Domažlic odstartuje už 23. ročník Poháru Plzeňského kraje v crosss country, letos znovu jako AC Heating Cup.

Velká cena Domažlic zahájí letošní krajský pohár AC Heating Cup. | Foto: AHC/Pavel Křikava

Jen týden po druhém závodě mezinárodního UCI AC Heating Cupu ve Stříbře odstartuje v neděli v Domažlicích už 23. ročník Poháru Plzeňského kraje v závodech horských kol v olympijském cross country. Šestidílná série se jede rovněž pod hlavičkou společnosti AC Heating.

Po zahajovacím dějství na Chodsku se další závody regionálního AC Heating Cupu uskuteční v Městě Touškově, Rakovníku, v Klatovech, Plzni a na závěr čeká bikery tradičně závod na Čerchov.

Krajský pohár založil jako Plzeňskou amatérskou ligu v roce 2001 Marcel Beran z Chrástu a své první starty zde zažili mnozí reprezentanti jako třeba olympionik Ondřej Cink nebo jeho parťák Ondřej Paur.

„Závodní premiéru jsme absolvovali v roce 2004 zrovna v Chrástu u Žáby,“ zavzpomínal nyní prezident seriálu Paur. „Pohár stále dává mladým bikerům a bikerkám možnost okusit, co závody obnášejí. Kdyby skočili rovnou do Českého poháru, mohl by je případný nezdar třeba odradit,“ potvrdil, že krajská série zůstává důležitou přípravkou budoucích šampionů.

„Jedeme podle pravidel Českého poháru, máme certifikované rozhodčí, ale na startu uvítáme všechny bez ohledu na věk či výkonnost. V programu jsou závody pro děti na odrážedlech i souboje hobíků čtyř kategorií,“ zdůraznil Paur.

Závody krajského AC Heating Cupu jsou jednodenní a pro všechny platí jednotný časový rozvrh.

I při nedělní Velké ceně Domažlic, kterou chystají organizátoři z Velosportu, tak dění v lesoparku Škarman zahájí v 9.00 závody kadetů a veteránů nad 40 a 50 let. V 10.15 startují kadetky, juniorky a ženy, v 11.30 se rozjede závod mužů a juniorů. Odpolední program věnovaný mládeži začne ve 13.15 hodin.

Celkem je v poháru vypsáno 19 kategorií plus odrážedla. V každé bude vyhlášeno vždy pět nejlepších závodníků. O zajímavé ceny budou bikeři bojovat i v rámci celého seriálu.

AC Heating Cupu 2024

Pohár Plzeňského kraje

21. dubna: Domažlice

1. května: Město Touškov

11. května: Rakovník

22. června: Klatovy

21. září: Plzeň

29. září: Čerchov

Více na ppk-hk.cz