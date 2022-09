Největší seriál závodů na horských kolech pro veřejnost Kolo pro život zavítal do Plzně i letos. Plzeňská MTB 50 Kooperativy byla desátým dějstvím série a na start přilákala tisícovku cyklistů.

Delší 55kilometrovou trasu s převýšením tisíc metrů ovládli loňští vítězové – Filip Rydval z D2 Mont Merida Cycling Teamu a domácí Adéla Holubová (kola-bbm.cz).

Rydval triumfoval v čase 1:52:38,7 hodiny o šest sekund před týmovým parťákem a dříve silničářem Karlem Hníkem.

Do cíle se řítila pětičlenná vedoucí skupina, ale Rydval s Hníkem nasadili k drtivému finiši a trio jezdců konkurenčního týmu České spořitelny – Accolade nechali za zády. Bronz bral Matouš Ulman a za ním se seřadili Markové Rauchfuss a Bartůněk. I v dalším pořadí figurovali jezdci známých jmen. Šestý dojel loňský mistr v maratonu Jan Strož, osmý byl bývalý úspěšný silničář Petr Vakoč, když mezi zkušené borce se vmáčkl nejrychlejší biker do 22 let Jakub Hník.

Start hlavního závodu na 55 km.Zdroj: kolopro.cz

Plzeňský kraj skvěle reprezentovali bikeři Velosportu Domažlice. Absolutně šestnáctý Petr Šindelář (2:00:50,4) bojoval s tratí lehce přes dvě hodiny a mezi třicátníky byl čtvrtý. Petr Toman (2:05:57,3), který uzavíral třetí desítku, skončil pátý v kategorii 23 až 29 let.

Dokonce vítězství si mezi padesátiletými borci vybojoval plzeňský maratonec Tomáš Kozák (2:07:27,8) a oživil tím svou šanci na celkové prvenství v kategorii. „V Plzni jsem potřeboval nutně vyhrát a povedlo se,“ usmíval se člen týmu Cyklo Atom.

Své největší konkurenty totiž porazil jen o pár sekund. „Rozjíždím se pomaleji. A když jsem se pak dostal do tempa, tak ti mladší kolem nechtěli moc střídat, takže jsem si to musel odtáhnout sám,“ konstatoval Kozák.

Jinak se mu závod líbil. „Nová trať je rychlá, stále nahoru dolů, ale nikoliv zadarmo. První dělení přijde už při výjezdu na Chlum, náročné jsou Dolany se stoupáním od řeky a pak po půlce závodu táhlé houpavé stoupání,“ vypočítal biker klíčová místa. „Trať byla podmáčená, moc to nejelo, ale nejhorší byl asi vítr,“ doplnil Kozák.

Oslava vítězství.Zdroj: kolopro.cz

Nejrychlejší žena Adéla Holubová byla suverénní. Zajela čas 2:09.25,3 hodiny a pak česká šampionka do 23 let čekala téměř deset minut na gratulaci od druhé v cíli Anety Hovorkové (Kulhavý Cycling). Třetí skončila Kateřina Vaverková z týmu Copr Přeštice.

Další plzeňská bikerka Jana Žídeková z týmu Cyklotrénink.com a jinak maratonská mistryně Evropy byla druhá v kategorii Masters.

Závodnice týmu Cyklotrenink.com, zcela vpravo je mistryně Evropy v maratonu Jana ŽídekováZdroj: kolopro.cz

Trať 38 kilometrů s převýšením lehce přes 720 metrů zvládl nejrychleji Lukáš Bělka, mezi ženami triumfovala Jana Milec Jiřincová.

