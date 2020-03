Padl sen, že by kultovní závod mohla dokončit poprvé ryze česká dvojice. Stošek se na prestižní bitvu v jihoafrické divočině chystal s týmovým šéfem Kristiánem Hynkem, který závod dvojic v roce 2014 vyhrál a medailové ambice měl i tentokrát. „Ze sportovního hlediska je to obrovská škoda. Přípravě jsme věnovali hodně a v hlavě jsme měli medailové cíle. Zasáhla však vyšší moc a zdraví má přednost,“ prohlásil český šampion v maratonu a vicemistr v cross country žijící v Plzni už zase z klidu domova.

Bylo těžké se smířit s tím, že vás Cape Epic mine?

Zasáhlo nás to. Kristiána možná ještě víc. Zvažuje konec kariéry a chtěl se na Epicu důstojně rozloučit. Navíc jako týmový šéf řešil peníze, sponzory a další organizační věci. A všechno bylo rázem pryč.

S možným zrušením závodu jste vzhledem k šířící se nákaze nepočítali?

Ze zpráv jsme věděli, co se děje v Evropě i doma. Že epidemie postupuje a byli jsme z toho rozhození. V Jihoafrické republice ale v tu dobu bylo jen pár případů a organizátoři vše ignorovali. Až tři dny před startem nastal obrat. Nezájem o koronavirus se překlopil do dramatického vývoje, který skončil zrušením závodu. Pořadatelé to však oznámili až den před registrací, kdy do dějiště závodu stále ještě přilétali účastníci z celého světa. To bylo nešťastné a nefér.

Vy jste se hned poté vraceli do České republiky. Jak složité bylo najít místo v letadle ve chvíli, kdy o to stála většina zahraničních týmů?

Pro mě ani moc ne, vše zařizoval Kristián. Zareagoval rychle, byl úspěšný a přes Turecko jsme přiletěli do Prahy poměrně hladce. Nicméně situace byla nepřehledná a vládla nervozita. Řada letů byla zrušena a spoje přes Německo a další země byly problematické.

Čelit epidemii v domácím prostředí je příjemnější?

Je. Protože Jihoafrická republika ani Turecko v té době nebyly na seznamu rizikových zemí, tak jsme ani nemuseli jít do karantény. Přesto jsem byl zodpovědný a hodili jsme se s přítelkyní do karantény ve dvou. S nikým se nestýkáme, nakoupit jsme byli jen jednou a trénoval jsem doma na trenažéru. Což dodržím ještě týden, abych měl jistotu.

Cape Epic, pro vás první vrchol sezony, se neuskutečnil. Je to velký zásah do sezony?

Když se na něco chystáte, ladíte formu a ze závodu sejde, tak je to nepříjemné. Příprava na Epic obnášela dvě zahraniční soustředění, jedno tuzemské, tři a půl měsíce dřiny, osm tisíc najetých kilometrů. Ale není to tak, že všechno přišlo vniveč. Jasně, dal jsem si pár volnějších dnů, abych se srovnal fyzicky i psychicky, ale nemohu se hodit do odpočinkového módu. Budu dál trénovat, abych byl připravený, až se sezona znovu rozjede. Doufám, že se to stane. Že se lidé budou chovat maximálně zodpovědně, což by mělo přispět k úspěšnému zvládnutí situace.

Čím si kromě tréninku vyplňujete den?

Příprava mi denně zabere několik hodin, k tomu regenerace, takže toho volna zase tolik není. Čekal jsem to horší. Ale abych nemyslel jen na špatné zprávy, tak si volné chvíle zpříjemňuji modelařením. Stavím model auta, který jsem dostal v lednu k narozeninám a předtím jsem na to neměl čas. A dokonce budu také závodit.

Nepovídejte. Vždyť veškeré sportovní podniky byly až do odvolání zrušeny.

Česká firma Rouvy, která vytvořila aplikaci pro cyklistiku na trenažeru, připravila sérii pěti virtuálních závodů. Je to šance se utkávat na dálku. Do akce jdou elitní čeští závodníci jako Ondra Cink a další. Začne se soubojem na trati Šumavského maratonu MTB. Je to světlý bod v jinak smutné době.