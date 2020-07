Ještě před třemi lety ovládl Rajchart mistrovský závod mužů do 23 let, následně ale zkusil štěstí na silnici, aby se před rokem po necelých dvou sezonách zase vrátil k závodění v terénu. Na víkendovém šampionátu v Peci skončil biker z Újezda u Svatého Kříže devátý.

„Chtěl jsem být v desítce, což se mi povedlo. Nějaký čas to vypadalo na osmé místo, ale v závěru mě ještě předstihl Matěj Průdek,“ uvedl Rajchart s tím, že na víc momentálně nebylo. „Kluci z první pětky Ondra Cink a spol. jsou výkonnostně, ale i vybavením odskočení. Třeba teleskopická sedlovka dovoluje v průběhu závodu měnit výšku sedla a ze sjezdů to mohou pustit rychleji. Pokud bych se s nimi zkoušel honit, nejspíš by mě došly síly a skončil bych o hodně hůř. Myslím, že to vyšlo nejlíp, jak mohlo,“ podotkl 24letý jezdec týmu Ethic Sport Cycling.

Jen závodění ho neuživí a tak Jahoda, jak se Honzovi přezdívá, vedle vlastní přípravy trénuje v mateřském Author Teamu Stupno mladé bikery. O zkušenosti se s následovníky dělil také při mistrovství v Peci a pak naplno prožíval jejich závody.

„Po dlouhé době, snad po devíti letech od mého vítězství v Teplicích, mohl tým ze Stupna zase slavit. Lucinka Grohová se stala mistryní v mladších žačkách a ze štafet měla stříbro. Ale tu trénuje její táta. Já mám závodníky od starších žáků výš, ale i ti mně udělali radost. Jakub Šmíd skončil sedmý mezi staršími žáky a Maxmilián Kerl byl pátý v nabité kategorii kadetů. Měl na medaili, ale na startu blbě našlápl pedál a pak se musel z hloubi pole prodírat dopředu. Ale jinak se Max ohromně zlepšil,“ ocenil Rajchart.

A co ho nyní čeká? „Vedle závodů série Kolo pro život bych chtěl jet zbývající dva poháry a v úvodu srpna pochopitelně doma ve Stupně, kde se chystá velký závod za účasti domácí špičky, ale i zahraničních bikerů,“ prozradil Jan Rajchart.