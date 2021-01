Jen nedávno se Jan Rajchart vrátil ze soustředění na Mallorce a dál se naplno připravuje na závody horských kol. V těch by chtěl znovu obléci reprezentační dres a nominovat se na mistrovství světa.

Jenže tohle mu nedá.

V Jabkenicích u Mladé Boleslavi se dnes zamíchá do boje o sedmdesátého českého mistra v cyklokrosu.

„Kros mě baví, a protože tým není proti, tak do toho jdu,“ hlásí 24letý biker z Rokycanska, který nově hájí barvy stáje Gapp System – Kolofix.

Co vás pobídlo zkusit pozlobit nejlepší české cyklokrosaře při vrcholu domácí sezony?

Trénujeme sice hlavně na bajcích, ale od týmu jsme dostali taky krosky i svolení startovat v cyklokrosech. Mě krosy vždycky bavily, beru je jako zpestření přípravy a jet mistrák je lákavé. Zvlášť když tu budeme z týmu tři. Kromě mě ještě David Šulc a Tomáš Paprstka a k dispozici budeme mít i mechanika.

Tušíte, zda se v Jabkenicích bude závodit na sněhu a zmrazcích, nebo spíš na rozměklé sněhové břečce?

Obojí je možné. Vzhledem k tomu, že Jabkenice jsou spíš níž, tak ale očekávám mokrý sníh a bahno. I když sám bych si přál umrzlou trať. Už proto, aby se to tolik nelepilo na kolo. Budu mít jen jedno, což je handicap, ale nějak se s tím poperu.

Jak vám sedí jabkenický okruh bez výrazného převýšení?

Sice tu není velké převýšení, ale pokud se pojede na bahně, tak si člověk nikde neodpočine. Na rozměklém terénu kolo nejede, je to spíš o síle, což by nám bikerům mohlo sedět. V přípravě jsme teď měli hlavně dlouhé tréninky, výbušnost nám asi chybí, do tahu by to ale mělo být dobrý.

S jakými ambicemi se dnes před půl druhou odpoledne postavíte na start mistrovského závodu?

Vzhledem ke konkurenci, která by se měla v Jabkenicích sejít, bych byl rád za umístění někde kolem desítky. A každé místo výš by mi udělalo radost.

Jako adepti na zlato jsou nejčastěji zmiňováni Michal Boroš s Adamem Ťoupalíkem. Koho favorizujete vy?

Já asi Adama Ťoupalíka. Skvěle zvládl už svůj první cyklokros v Kolíně, Boryho tam porazil a Jabkenice by mu měly sedět. Ale čekám, že to bude hodně vyrovnaný závod.

V Jabkenicích budete nejen závodit, ale na startu budete mít i jedno želízko jako trenér – juniora Maxmiliána Kerla z Author Teamu Stupno.

Je to tak. Junioři startují z poslední řady za chlapy a cíl budou mít už po čtyřiceti minutách. Jde jim o nominaci na mistrovství světa.

Znamená to pro vás zvýšenou zodpovědnost?

Tu vnímám možná v tréninku, v den závodu už ne. Sám závodím, takže vypínám a soustředím se už jen na sebe. Ale v tréninku jsme s Maxem udělali kus práce. Nachystaný je, což potvrdil na nedávném závodě ve Švýcarsku, kde byl jedenáctý. Teď jen aby mu to sedlo, jak má.

Metlička odkládá loučení o rok

Po letech závodění se slovenským pasem si plzeňský cyklokrosař Václav Metlička obnovil českou licenci s vizí, že na závěr své bohaté kariéry absolvuje kompletně národní pohár a na lednovém mistrovství republiky pak udělá definitivní tečku za roky na cyklokrosové scéně. Jenže covidová pandemie donutila 47letého borce, který reprezentoval Československo, Česko, ale od roku 2000 objížděl světové podniky ve slovenském dresu, ke změně plánů.

„Absolvoval jsem dva poháry, ale bez diváků u trati a bez možnosti setkat se po závodě s kamarády to ztrácelo na kráse. Taky mistrák bude vzhledem k platným restrikcím bez diváků, tak jsem to odpískal. Sice mě to mrzí, i dcera se mě ptala, zda v Jabkenicích přece jen nebudu závodit, ale rozhodl jsem se, že nepojedu,“ prohlásil čtvrtý junior z mistrovství světa v Gietenu 1991 s tím, že pokud vydrží zdraví, tak rozlučku absolvuje další sezonu. (ks)