Osmnáctý v shorttracku a čtrnáctý v cross country. Umístěními v druhé desítce uzavřel biker Ondřej Cink v italském Val di Sole sezonu na světové scéně horských kol. Týden předtím na mistrovství světa v Les Gets skončil český šampion ze Stupna na Rokycansku desátý a potvrdil, že stále patří do užší špičky. Tedy pokud je zdravý. „Chtěl jsem víc, ale nešlo to. Docela jsem trpěl, ale bojoval jsem, za což jsem rád. Mám za sebou náročný rok a musím být spokojen jak s výsledkem na MS, tak teď z posledního svěťaku,“ vzkázal Cink fanouškům z Itálie po sociálních sítích.