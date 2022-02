„Král cyklistiky je pro nás cyklisty a sportovce něčím prestižním, takže určitě jsem rád za to vítězství, že alespoň jednou tu korunku získám. Rozhodně mě to moc potěšilo a byla to taková ta třešnička za tou vydařenou sezonou. Musím říct, že jsem zároveň i trochu překvapený, protože jsem čekal Tomáše Slavíka. Vždy mi přišlo logické, že mistr světa je pak i Králem cyklistiky. Proto jsem překvapený, ale moc si toho vážím a jsem rád,“ řekl webu mtbs.cz jednatřicetiletý biker stáje Kross Orlen, jenž převzal kromě nově zhotovené koruny také symbolický klíč od vozu Škoda Enyaq iV, který bude moct v tomto roce používat, a také VIP členství do pražského Aquapalace.