V Londýně 2012 i o čtyři roky později v Riu byl shodně čtrnáctý, tentokrát pomýšlí na vyšší příčky. „Samozřejmě by bylo krásný mít medaili na krku,“ zasnil se Ondřej Cink před odletem a potvrdil tak svoje vysoké ambice.

Opravňují ho k tomu letošní výsledky, po pěti letech se vrátil na stupně vítězů při závodech Světového poháru v Leogangu a pak i začátkem července v generálce na olympiádu v Les Gets. Vždy dojel na stříbrné pozici za Švýcarem Flückigerem.

„Se svým současným postavením a výsledky nemůžu na olympiádu s jinými cíli odjíždět. Čtvrtý nebo pátý místa pak už nikoho nezajímají,“ neskrýval se v rozhovoru pro web mtbs.cz za nic.

Na olympijském okruhu v Tokiu už si Cink před dvěma lety zazávodil. Dobře tedy ví, co ho na trati čeká, a tomu uzpůsobil i trénink v poslední době. „Počítali jsme si to a bylo tam čtrnáct nástupů, krátkých brdků. Proto jsem do přípravy zařadil speciální krátký intervaly, nástupy a vsazení na maximum. Třicetivteřinový, minutový nástupy i dvouminutový intervaly, hodně za sebou a opakovaně,“ popisoval český biker stáje Kross Orlen.

Příprava probíhala celkem podle plánu, i když ze soustředění v italském Livignu se vrátil domů po třech dnech, protože tam byla zima. „Tady doma bylo relativně dobrý počasí pro trénink, rozhodně lepší na Tokio,“ pochvaloval si.

Zkouška olympijského oblečení Cinka však pořádně zaskočila, i když podobnou zkušenost udělal i na předchozích olympiádách.

„Pokaždé dostávám velikosti jak na nějakýho basketbalistu. Nechápu to… Posílali jsme míry jako ke krejčímu,“ vzal to Cink s úsměvem. To daleko víc ho rozlítilo, že někteří konkurenti už v dějišti olympiády trénují, zatímco on odletěl do Japonska včera, protože to podle Českého olympijského výboru dříve nešlo.

„Nevím, co na to mám říct, teď už jen, že mě to mrzí, nepřijde mi to fér,“ nechápal Ondřej Cink, protože jeho největší konkurent Flückiger už tam pár dnů trénuje a bude tak mít nespornou výhodu.

„I já jsem původně chtěl strávit v Japonsku čtrnáct dnů před závodem, ale prý to nešlo jinak,“ posteskl si Cink.

„Podle Instagramu tam Flückiger jezdí normálně venku v lese nebo po silnicích za skútrem. Přede mnou odlítli i Holanďani… pro mě by byl každý den aklimatizace navíc super,“ doplnil český biker, který má bronz ze světového šampionátu 2015 a ve štafetě i z ME 2010.

Teď chce zaútočit na olympijskou medaili. „Bude to hodně těžký závod bez odpočinku, nahoru a dolů, rychlý technický sjezdy a zase nahoru, krátká stojka,“ popsal trať v Tokiu. „Úplně mi to do karet nehraje, ale vím, že když má člověk formu, tak může zajet na jakýkoliv trati,“ dodal Cink.