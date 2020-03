Do celkových výsledků národní série této věkové kategorie se v roce 2020 počítaly jen dva závodní víkendy.

Na začátku února úvodní kolo poháru v areálu Vodník u Vimperku a na konci stejného měsíce domácí mistrovství v Horních Mísečkách v Krkonoších.

Po jedinečném představení a vítězství ve sprintu na jihu Čech se při závodech na Mísečkách projevilo na výkonech plzeňské lyžařky prodělané nachlazení.

Ve sprintu skončila Kamila Peštová šestá. Následně v závodě na 3,3 km nedokázala v hustém sněžení udržet nasazené tempo a po protrápeném závěru závodu skončila vyčerpaná na 25 místě.

„Jako všechny sporty i běžecké lyžován ukončilo veškeré soutěže. O celkovém pořadí proto místo šesti rozhodovaly čtyři uskutečněné závody. Chystali jsme se na finále poháru, které mělo proběhnout o nadcházejícím víkendu v Novém Městě na Moravě a ukazatele dcery šly do vyšších hodnot než před nachlazením,“ vysvětloval otec a trenér plzeňské závodnice Petr Pešta.

„Měla velkou šanci uhájitv poháru vedoucí poziciv neskutečně tvrdé a vyrovnané konkurenci starších žaček. Už je ale konec a dopadlo to, jak to dopadlo. Koronavirus zasáhl snad do všeho,“ litoval kouč Pešta, jenž je jinak spokojený s průběhem letošní běžkařské sezony.

„Sezona skončila nad očekávání. Chtěli jsme se pokusit o umístění do první patnáctky, což bychom brali jako pěkný výsledek. A zároveň také poznat, jak funguje Český pohár žáků,“ pokračoval trenér klubu USK CS Plzeň.

„Věděl jsem, že to nebude úplně špatné. Vždyť se Kamča od malička utkává na závodech v Krušných horáchs lyžařkami LK Slovan Karlovy Vary Anetou Bauerovu a Viki Pátkovou, které patřík republikové špičce,“ věřil své dceři Petr Pešta.

„Prvním překvapením byla zimní Olympiáda dětí a mládeže, kde Kamča dojela v individuálních závodech sedmá a devátá. A štafetu rozjela na šestém místě v kontaktu se špičkou. Velké pódium pro šest nejlepších bylo vždy jen kousek a chybělo trochu štěstí,“ pokračoval bývalý plzeňský lyžař.

„Možná bude těžké navázat další sezonu na letošní výsledky, ale věřím, že poznáme jiné destinace poháru a umístíme se v první patnáctce,“ dodává Petr Pešta.