Finálovým závodem v Praze na Petříně vyvrcholil sedmý ročník běžeckého seriálu, který se letos rozrostl už na osm závodů.

Premianti seriálu Rozhledny v pohybu převzali po finále na Petříně poháry a finanční prémie. | Foto: pro-sport.cz

Jednotlivé akce se uskutečnily od května do října v okolí nejhezčích rozhleden převážně v západní části Čech. Závody zařazené do seriálu Rozhledny v pohybu jsou unikátní kombinací krátkého běhu do vrchu s hromadným startem, terénního výběhu prudkého svahu s intervalovým startem a intervalového výběhu schodů rozhledny. Běžci se postupně utkali v okolí rozhledny na plzeňském Chlumu, na schodech u poutního kostela na Vršíčku u Rokycan, u rozhledny v Kryrech, na Vysoké u Tachova, v Mariánských Lázních, Aši, na Krkavci u Plzně a na závěr běhali u Petřínské rozhledny v Praze.