Plzeňanky vedly 2:0, ale Slovenky třemi góly v řadě skóre otočily a pak už DHC tahal jen za kratší konec. V polovině prvního poločasu domácí házenkářky prohrávaly 3:9. V té druhé Západočešky propad zastavily a do šaten odcházely také se šestigólovým mankem – 10:16.

Jakékoliv naděje na bodový zisk vzaly za své na začátku 40. minuty. Na startu druhého poločasu Plzeňanky prohrávaly 12:17, ale Dunajská Streda šesti brankami zvýšila na 12:23. Čtvrt hodiny před koncem utkání to bylo 14:28 a čtyři a půl minuty před závěrečnou sirénou 18:34. Domácí házenkářky sice čtyřmi brankami snížili na 22:34, ale poslední slovo měly slovenské hráčky – 22:35. „Výsledek vypovídá jednak o kvalitě soupeře, jednak o našem náročném týdnu. Holky mají v nohách druhý zápas ve třech dnech, třetí za týden, další dva je tento týden čekají. V týmu máme hráčky po covidu-19, které nemůžou ten zápas respiračně zvládnout, další jsou zraněné. Museli jsme tedy míchat sestavou, do zápasu proto zasáhla téměř rovnoměrně opravdu celá lavička,“ uvedl pro klubový web trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Ke covid-19 pozitivním Dominice Galuškové, Motejlové, Formanové a Dvořákové přibyla po utkání s Prešovem Denisa Franzová kvůli poranění ruky.

Ve středu čeká DHC Plzeň klíčový zápas o body do play-out na palubovce Zlína. „Tři dny volna před zápasem se Zlínem opět není moc času, ale snad se dáme do kupy, aby byl zápas ve Zlíně vyrovnanější partií než dnes proti Dunajské Stredě,“ věří trenér Řezáč.

V sobotu Plzeňanky vyrazí do Prešova. Pak je podle aktuálního rozpisu na řadě dvojzápas s Porubou, březen uzavřou posledním domácím střetnutím proti Olomouci. Úvod dubna nabídne poslední dva zápasy, DHC vyrazí do Šaľy a do Michalovců.