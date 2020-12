Domácí hráčky ztrácely již od první minut. Od 9. minuty začal tříbrankový náskok Mostu narůstat až na poločasový o sedm gólů 13:6.

Vstup do druhé půle byl pro DHC Plzeň nemilosrdný, protože po deseti minutách prohrával 9:21. Ve 49. minutě to už bylo 11:29 a dvakrát Most vedl o dvacet branek. Utkání skončilo debak

lem domácích 18:36. „V prvním poločase jsme byli schopni držet krok díky dobrému návratu do obrany, úspěšně jsme zachytávali rychlé protiútoky soupeře. Nedokázali jsme to ale gólově podpořit v útoku,“ zhodnotil první poločas trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

„Druhý poločas vzhledem k vývoji nabídl příležitost postavit mladší hráčky, pro které to byla zajímavá zkušenost. Myslím si, že jim to otevřelo oči a pobídlo k tvrdé práci, aby se mohly v budoucnu zapojit do sestavy,“ dodal Řezáč.

Kvůli koronavirové a reprezentační přestávce DHC Plzeň odehrál teprve pátý zápas. „Herní rozpolčenost se na nás a náš výkon podepisuje a naše hra je daleko od ideálu,“ má jasno trenér DHC Plzeň.