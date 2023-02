„Nebyla jsem zklamaná. Stála jsem si za tím, co a jak se stalo. Do soutěže bych určitě šla znovu,“ řekla po návratu domů Deníku Tereza Schejbalová.

Proč jste se rozhodla absolvovat reality show Survivor?

Odmalička jsem sledovala americký Survivor a chtěla jsem si vyzkoušet na vlastní kůži pobyt na ostrově, soutěže a kmenové výzvy.

Co bylo na ostrově nejhorší?

Určitě noci, protože byly strašně dlouhé. Stmívá se brzo a sluníčko vychází relativně pozdě. Tma byla deset, jedenáct hodin. Do toho v noci ještě pršelo.

Líbilo se vám okolí, tedy příroda a moře?

Upřímně jsem od toho čekala trochu víc. Naše skupina byla na kraji, takže ne úplně v džungli. Nebyl tam bílý písek na zemi, ale spíš bahýnko, když zapršelo.

Je tam soutěžícím k dispozici třeba zdravotní servis?

Servis… To vám úplně prozradit nemohu, ale samozřejmě jsme tam 24 hodin měli doktora.

Můžete prozradit, jestli kromě vítěze, který vyhraje 2,5 milionu korun, dostanou i ostatní soutěžící nějakou prémii?

Nemohu.

Budete se dívat na pokračování Survivoru?

Ano. Budu fandit a jsem zvědavá, jak se reality show bude vyvíjet. I když vím, jak by se to mělo vyvíjet.

Kdo vyhraje?

Těžká otázka. Řeknu, kdo doufám, že vyhraje: Žaneta. Pak si myslím, že silný hráč bude Tomáš. Myslela jsem si, že i Jirka, ale v posledních dílech se začal předvádět, takže asi brzy půjde ven, protože všem leze na nervy.

Jak reagoval váš trenér, když jste mu oznámila, že se zúčastníte Survivoru?

Věděl, že chodím na castingy. Vzhledem k tomu, že byly čtyři tisíce přihlášených, tak jsem tomu nepřikládala váhu. Jenže castingy jsem postupovala a pak jsem najednou musela odletět ze soustředění v Africe na natáčení proma. Bylo mi jasné, že už to opravdu vyšlo. Trenér mi řekl, že počítal s tím, že uspěji v castinzích. Bylo to vůči němu trochu hloupé, ale skousl to.

Jak probíhaly castingy?

Je čtyři pět castingů. Představíte se, dávají vám různé otázky od jednoduchých až po ty, co byste udělal ve hře na ostrově. Proběhly sportovní a zdravotní testy.

Zhubla jste během pobytu na ostrově?

Ano, až jsem se divila. Ale byl to spíš úbytek vody. Bez jídla je to tam hustý.

Teď už trénujete na sezonu?

Mám přerušený nerv v ruce, takže nemohu nic dělat. Mám pauzu a tuto sezonu určitě nenastoupím.

Plánujete návrat k atletice?

Nevím. Uvidí se.

Co je Survivor

Televizní reality show, v česko--slovenské verzi 2023 soutěží dvacet účastníků rozdělených do dvou skupin (kmenů). Jsou vysazeni na 80 dní na opuštěném ostrově, kde si musí zajistit jídlo, vodu, oheň a úkryt. Účastníci se snaží získat odměny a imunitu proti vyřazení, neboť jednotliví soutěžící jsou ze hry postupně vyřazováni, což se děje hlasováním všech účastníků. Nakonec zbude pouze jediný člověk, který se tak stane vítězem, za což získá hlavní cenu.