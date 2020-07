Házenkář plzeňského Talentu Milan Škvařil totiž ke klubovým povinnostem musí stíhat i dostavbu rodinného domu. I přesto se stihl na dovolené odreagovat. „Byl jsem na lodích na Orlíku. Bylo to pěkné,“ řekl na startu letní přípravy Škvařil.

Vážení už proběhlo?

Ne. Nemám z něho strach. Jsem spokojený, při testech jsem vyskočil docela vysoko.

Po zdravotní stránce jste už v pořádku?

Ano. Na doléčení šrámů měli všichni dlouhou pauzu, takže teď už musíme být ve stoprocentním stavu. Existovaly velké možnosti, jak se dát do kupy. Myslím si, že všichni jsme připravení.

Jak jste přijal informaci, že nebudete hrát Evropskou ligu?

Mrzí mě to, protože je super konfrontace se zahraničními kluby a někde se ukázat. Ale situace je momentálně složitá a neví se, co bude za měsíc, takže jsme to vzali. Mrzí mě, že jsme nehráli play-off, protože jsem se těšil na plnou halu. Teď bohužel budeme začínat od nuly, ale doufám, že lidé přijdou na extraligu, protože jim házená chybí.

Mělo by smysl hrát soutěž bez diváků?

Vůbec. Podle mě by to nemělo cenu, protože se hraje pro lidi. To si můžeme zatrénovat a vyjde to stejně. Rád hraji pro lidi. Před ukončením sezony jsme hráli v Karviné bez diváků, ale nebylo to ono. Zápas je spíš zkreslený, nikdo vám nenadává, ale já jsem rád, když mě diváci trochu popíchnou, protože pak se mi hraje lépe. Bez lidí je to špatné.

V minulé sezoně jste odehrál pár zápasů. Vnímáte nadcházející ročník jako opravdový návrat domů?

Lidi byli zvědaví, protože se vrátil i Miky Tonar, ale doma jsme hráli v tréninkové hale, kam se spousta fanoušků nevešla, takže pak to bylo takové… makové. Teď to asi bude lepší i pro mě, protože si konečně zahrajeme v hlavní hale, na kterou jsme zvyklí.

Přišli noví trenéři…

Jsme kamarádi, ale na druhou stranu Péťa Štochl je náš trenér, takže ho beru s respektem. Můžeme se domluvit na různých věcech a myslím si, že to bude fungovat dobře. Trenéři jsou rozumní, nehrnou něco, co není možné. Je fajn, že se neběhá venku okolo rybníka bez balonu. V hale s míčem je to zábavnější.

Co vy a reprezentace?

Uvidíme, co bude. Pokud bude zájem, ještě bych to zkusil. Ale v červnu, kdy jsem dostal pozvánku do reprezentace na soustředění, jsem nemohl na týden odjet. Takže jsem po zvážení situace zůstal doma.