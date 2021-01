„Mým cílem bylo vyhrát republikové mistrovství žen,“ potvrdila ambice Lenka Bernardová, členka Akademie individuálních sportů PK.

Kvůli koronavirové pandemii se původní říjnový termín domácího šampionátu přesunul na prosinec. Na tuto dobu Česká boxerská asociace dostala od hlavní hygieničky Jarmily Rážové povolení.

Koronavirus zasáhl i do složení mistrovství ČR. „V mé kategorii do 57 kg jsme byly jen dvě boxerky, takže se konalo hned finále. Vyhrála jsem na body. Všechny váhové kategorie žen i mužů byly málo obsazené. Myslím si, že to ovlivnila situace kolem koronaviru,“ řekla Bernardová.

Bronzová medailistka z mistrovství Evropy juniorek letos přišla o evropský šampionát do 22 let. „Celoročně jsem se na něj připravovala. Mistrovství Evropy není naštěstí zrušené, ale přeložené na březen,“ uvedla studentka Policejní akademie v Praze.

A jak se připravovala v období karanténních nařízení? „Měla jsem venkovní individuální tréninky. Občas chyběla motivace, protože bylo zvláštní trénovat, pokud nevíte, co vás čeká. Ale zvládla jsem to,“ přiznala Bernardová.

Pokud to koronavirová situace dovolí, čeká devatenáctiletou boxerku hned na začátku ledna turnaj v Srbsku. „Příští rok snad budou ještě další turnaje,“ věří.

Zkoušet bude i kvalifikační turnaje o olympiádu 2021 v Tokiu. V předčasně ukončené březnové evropské olympijské kvalifikaci Bernardová vypadla v 1. kole. „Těžko říct, jestli evropská kvalifikace bude pokračovat tam, kde skončila, nebo bude od začátku. Každopádně pokud by nebyla nová evropská olympijská kvalifikace, budu se připravovat na květnovou světovou kvalifikaci o olympiádu,“ plánuje Lenka Bernardová.