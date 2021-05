Zároveň kromě krátkého období nemohou kluby již prakticky rok plnohodnotně trénovat. Jak se tato situace dotýká celků z Plzeňského kraje?

„Uvidí se celkově, jaký to bude mít vliv. Rozbíhají se venkovní tréninky a teprve se ukáže, zda je nějaký úbytek členů. Očekáváme, že nějaký bude. Ptal jsem se i ostatních klubů v regionu a zatím samy neví. Uvidí se podle mě během května, června, kdy získáme nějaká přesnější čísla,“ vysvětluje florbalový hejtman Plzeňského kraje Milan Bejček, který věří, že hráči budou mít chuť na florbal.

„Myslím si, že natěšenost je velká po těch dvou sezonách, které se nedohrály. Rok se prakticky nehrálo,“ je si vědom Bejček.

Plzeňský kraj se vzhledem k tomu, že se zde hraje mezi muži až třetí nejvyšší soutěž, řadí k slabším florbalovým oblastem. Milan Bejček to ale nevidí tak černě.

„Myslím si, že je to takové klišé, že západ Čech patří k horším. Hrají se zde nejvyšší juniorské a dorostenecké soutěže, a vůbec ne špatně. Hraje se tady také druhá nejvyšší soutěž žen a první liga juniorek. Nemyslím si proto, že bychom na tom byli špatně. Samozřejmě Praha a Ostrava jsou centra, která jsou odskočená od ostatních krajů. I přesto si myslím, že jsme s nimi schopní v mládeži hrát. V kategorii dospělých to ale bude trvat nějakou dobu, než se jim vyrovnáme,“ přiznává předseda celku Slavia Plzeň.

Pouze šest oddílů na západě Čech (Plzeňský kraj 4 a Karlovarský 2) dosáhlo v uplynulé sezoně na podporu od Českého florbalu v programu PP3, která nabízí pomoc v rozvoji jednotlivých oddílů. Západ Čech tak patří v pořadí klubů, které dosáhly na podporu, na úplný chvost.

„Důvodem je, že je zde málo oddílů a zároveň musí splnit nějaké podmínky, aby se mohly do tohoto programu přihlásit. Byl tu ještě určitě i další oddíl, který by se tam mohl přihlásit, ale ne každý chce do toho jít. Zároveň je pro každou oblast určen i maximální počet oddílů, které mohou být v PP3,“ vysvětluje Milan Bejček.

V Plzni je řadu let hlad po vyšší mužské soutěži, která by více rozšířila florbal do povědomí na západě Čech. V tomto ohledu mají ostatní kolektivní sporty, jež mají týmy v extralize nebo v první lize, velkou výhodu.

„Nehrají se zde dlouho nejvyšší juniorské soutěže. Teprve proto dorůstají hráči, kteří by to mohli v mužích posunout dál. Navíc nám také odchází někteří odrostlí junioři do škol do Prahy, o něž tak přicházíme. A také je v Plzni určitá roztříštěnost oddílů. Bylo by dobré, když by více spolupracovaly. Sice se spolupráce po malých krocích zlepšuje, ale rozhodně to není optimální. Bude to ještě nějakou dobu trvat,“ vidí důvody současné situace florbalový hejtman.

„Konkurence je zdravá. Myslím si, že by se v Plzni uživilo určitě ještě více klubů. Podle mě nemohou hrát tři plzeňské kluby nejvyšší soutěž. Dostat se tam může časem tak jeden. Případně by musel být nějaký společný projekt. Aktuální situace není ideální, ale myslím si, že se dlouhodobě v nějakých intencích zlepšuje,“ zůstává optimistou Milan Bejček.

Dobrou zprávou pro florbal je, že se může konečně trénovat aspoň ve venkovních prostorech.

„Spoustu klubů dělalo dosud online tréninky. Teď už se rozjíždí venkovní tréninky přesně podle daných nařízení. Věřím, že se situace postupně zlepší a bude se moci alespoň venku trénovat bez výraznějších omezení,“ dodává Bejček.