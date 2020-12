Stříbro si s odstupem za vítězem vybojoval zkušený Radek Brunner (SK Babice), třetí skončil Petr Hének (Klimatex Running Team). Mezi ženami se šampionkou na stokilometrové trase stala způsobem start-cíl Hana Vičarová (8:02:33 hod., třetí čas v českých tabulkách žen).

Mistrovství se mělo v Plzni konat tradičně už na jaře, ale kvůli covidové pandemii se šampionát několikrát odkládal. „Vzhledem k restrikcím nám vyšel až čtvrtý pokus. Původně to bylo koncem března, pak v květnu, 31. října a nakonec to byl první prosincový víkend,“ vysvětloval hlavní organizátor Vlastimil Šroubek z plzeňského SC Marathon.

V brzkém prosincovém ránu tak při teplotě lehce nad nulou vyběhlo vstříc čtyřicítce okruhů ve Štruncových sadech třicet mužů a sedm žen. „Spousta běžců se omluvila kvůli pozdnímu termínu, mj. loňští vítězové Churaňová s Veličkou,“ vysvětloval Šroubek.

V čele závodu mužů rychle vykrystalizovala trojice pozdějších medailistů. Dlouho vedl rychlý Pelíšek, ale kvůli puchýřům na nohou mezi 40. a 50. kilometrem několikrát zastavit a předstihli ho Brunner s Hénekem. Ten jako první proběhl ještě metou 50. kilometru, ale Pelíšek se zase vrátil do boje i do čela závodu. „Až do konce zabíhal rychlá kola,“ řekl o vítězi Šroubek.

Pelíšek útočil i na rekord plzeňské tratě, který drží časem 6:54:50 Dan Orálek, ale o necelé dvě minuty neuspěl. „Při zastávkách kvůli puchýřům jsem ztratil příliš času,“ litoval nový šampion.

Součástí mistrovství byly i další závody. V maratonu zvítězil Jiří Kabaja (3:08:18 hod.) a Kateřina Houfková (3:15:11), v půlmaratonu Jan Sedláček (1:23:17) s Blankou Šindelářovou (1:32:10) a v běhu na 10 km Petr Nový (44:35 min.) a Stanislava Babušková (47:47). Půlmaraton absolvoval nejstarší účastník 10. ročníku mítinku Petr Janový z Plzně a v 75 letech zaběhl čas 2:34:31 hod.