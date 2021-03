Teď si hráč německého TuS Nettelstedt-Lübbecke ty vzpomínky oživil.

„Jasně, pro mě to byl hodně emotivní zážitek. Navíc v Plzni, kde jsem doma,“ hlásil Bečvář v telefonickém rozhovoru z reprezentačního srazu v Ostravě. Už dnes začnou čeští házenkáři pouť kvalifikací na Euro 2022, které budou hostit Slovensko a Maďarsko.

A bude to právě v Rusku. 31letý Bečvář dorazil jako jeden z mála legionářů působících v Německu, ostatní nepustila do Čech přísná opatření. „Každá spolková země to má jinak. Já jsem mohl přijet do Čech, aniž bych pak po návratu musel do karantény. Víc jsem to neřešil, pustili mě, tak jsem tady,“ vysvětlil.

„Lidi, co mě znají, vědí, že jsem do házené blázen a reprezentovat pro mě byla vždycky čest,“ vyznal se Roman Bečvář.

Byl i ve výběru, který v lednu nakonec kvůli nákaze covidem-19 v týmu neodletěl na mistrovství světa do Egypta. Teď zase koronavirus některé spoluhráče z Německa nepustil.

„Žijeme ve zvláštní době. Ale to jsou věci, které neovlivníme, musíme se soustředit na házenou. Ten vir už je tady dlouho, musíme se s tím nějak vypořádat,“ řekl Bečvář na startu kvalifikace, v níž na Čechy čekají ještě Faerské ostrovy a Ukrajina.

Na mistrovství Evropy postoupí z každé z osmi kvalifikačních skupin první dva celky, další projdou i ze třetího místa. Rozhodovat tedy může každý bod, každý gól.

Nejtěžší oříšek čeká české házenkáře právě v Rusku, kam poletí jen na otočku v hodně okleštěné sestavě, a navíc po jediném společném tréninku.

„Není to jednoduchá situace, času na přípravu není moc. Vidíme, jak ostatní z týmu odpadávají, ale my jsme tady. Jsme rádi, že můžeme trénovat a hrát. Kvalifikace je daná, přece to nenecháme soupeřům. Na hřišti necháme všechno,“ slíbil Bečvář i za spoluhráče.

Ale dobře ví, že je v Moskvě čeká mnohem silnější protivník než před třemi lety. Rusové zařadili mladé hráče, mají nového trenéra. „Jsou to samí habáni. Většina jich hraje v dobrých klubech, ať už doma v Rusku nebo třeba v Maďarsku, jsou otřískaní Ligou mistrů,“ připomněl jeden z nejzkušenějších hráčů českého výběru.

I ten má nového trenéra, kouče Rastislava poznal Bečvář při angažmá v Rostocku. „Z každého hráče vytáhne maximum a taky umí překvapit netradiční taktikou, třeba Rusy něčím překvapíme,“ přál si český házenkář.

V závěru týdne pak hrají Češi v Brně s Faerskými ostrovy a odvetu s Ruskem.