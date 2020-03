„Podobně jako ostatní si myslím, že liga pokračovat nebude. Je hrozně těžké říct, co teď bude dál a jak bude rozhodnuto o výsledcích, sestupech nebo postupech,“ prohlásil Roman Bečvář.

Přitom právě jeho tým je stále ještě ve hře o postup do nejvyšší německé soutěže. Na druhou postupovou příčku, na níž je za vedoucím Coburgem po 24 odehraných kolech Essen, ztrácí ze šestého místa pouhé čtyři body.

„Je třeba otázka, zda nebude za současné situace první nebo druhá bundesliga co do počtu účastníků rozšířena,“ zmínil třicetiletý házenkář jeden z možných scénářů konce sezony.

Jenže házená jde teď stranou, i v Německu už vyznávají jiné priority. „Konečně už jsem viděl pár lidí, kteří roušku ve městě měli. Ale myslím, že zrovna toto opatření i další měli zavést už dávno podobně jako v Česku. Ale Němci jsou asi pohodoví. Je to těžké,“ byl zklamaný Bečvář, který se v Německu narodil, když jeho otec působil v Hagenu, a později tam strávil i většinu hráčské kariéry. Z plzeňského Talentu přestoupil v roce 2013 do Rostocku a pak hrál i za Lipsko a Elbflorenz Drážďany.

„Máme dvě děti, takže klademe velký důraz na hygienická opatření,“ doplnil starostlivý otec, že v Bad Holzhausenu, kde s rodinou žije, se chovají zodpovědně.

I při tom všem se ještě Bečvář snaží udržovat v kondici. Co kdyby soutěž přece jen začala. „Je prakticky nemožné jít někam do posilovny nebo si někde zaházet, ale zatím můžeme jít alespoň ven do přírody,“ naznačil otec dvou synů.

A právě ten menší mu často dělá v přípravě parťáka, i když při tom dříme. „Pořád je tady ještě velká volnost, takže chodím běhat ven, buď sám nebo s kočárkem,“ popisoval Bečvář svoji nejčastější tréninkovou náplň.

„Doma mám i nějaké menší vybavení pro posilování, které stačí na to, abych se udržoval trošku fit,“ pokračoval Bečvář. V Německu tedy ještě nějaký čas vytrvá.

„S uzavřením hranic je to těžké, nemůžeme vyrazit na návštěvu za rodinou do Plzně. Ale nejdůležitější je dodržovat karanténu a všechna nařízení, aby se celá situace co nejdříve vyřešila,“ uvědomuje si Bečvář, že nejprve je potřeba porazit koronavir.

A do Česka se snad podívá na přelomu června a července, kdy by měl hrát národní tým baráž s Černou Horou, v níž půjde o postup na mistrovství světa 2021 v Egyptě.