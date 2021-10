Do druhé půle ale vstoupil plzeňský tým daleko lépe. Západočeši zlepšili hru a dostali se Sojkám na dostřel tří bodů. Poté se ale nedokázali několik útoků prosadit a hosté opět odskočili na větší rozdíl.

To dokládá pouhých 12 bodů Lokomotivy za první hrací období, což bylo oproti 23 bodům hostujícího celku žalostně málo. Ve druhé čtvrtině se obraz hry začínal vyrovnávat. Přesto domácí tahali za kratší konec a poločasové skóre bylo 45:30 pro hosty z Vysočiny.

amotný vstup do utkání však Plzeňanům nevyšel. Ztráceli od úvodní minuty, kdy tým hostí plný mladých cizinců dělal svou aktivní hrou domácím velké problémy.

