Na dosud stoprocentní Litoměřice narazí v pátek od 19 hodin basketbalisté plzeňské Lokomotivy. Svěřenci trenéra Jaroslava Lejska si budou chtít v domácím prostředí zlepšit reputaci po přechozích dvou porážkách.

Lokomotiva Plzeň prohrála dvakrát v řadě, i teď však narazí na těžkého soupeře. | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

Naposledy nestačili Plzeňané na silný Jindřichův Hradec, na jehož palubovce prohráli 73:93. Právě Jihočeši jsou společně s Litoměřicemi a Sokolem Pražským jedinými týmy, který vyhrály všechny čtyři zápasy.

K utkání do Jindřichova Hradce jsme zajížděli v roli outsidera. Bohužel jsme na delší dobu přišli o Karla Aušprunka, Chvála se Zemanem jsou nemocní a přes bolest k utkání nastoupili David a Jirák. I tak jsme se ale prezentovali pěkným tempo basketbalem, a dokázali jsme přehrávat Jindřichův Hradec v postupném útoku. Co nás ale opakovaně sráží jsou školacké chyby pramenící z naší nezkušenosti. V současné době nastupují mladíci z naší akademie a my tak doufáme, že se nám to v budoucnu vrátí," vysvětloval trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek, který věří, že bude mít některého z marodů k dispozici už proti Litoměřicím.

Doufám, že se někdo z kluků uzdraví a bude moci nastoupit. Víme, že nás čeká těžký soupeř. Budeme ho chtít potrápit," dodal plzeňský kormidelník.

