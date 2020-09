Trenér Eisman měl k dispozici desítku hráčů, včetně dvou nových tváří. První z nich byl Karel Aušprunk, který se objevil i v zahajovací sestavě. Zároveň Západočechy poprvé v soutěžním klání vedl do bitvy nový kapitán Jan Zeman.

Úvod utkání byl v rukou Západočechů a domácí Vyšehrad musel útoky Lokomotivy přerušovat fauly. Po polovině prvního hracího období se hra i skóre vyrovnaly a pak po nešťastném zákroku byl vyloučen Martin David. Plzeňský střelec se dopustil nesportovní osobní chyby a vzápětí nešikovně nohou trefil balon. Ve snaze si ho přihrát do ruky, zasáhl protihráče. Putoval proto předčasně do sprch.

Tento moment vlil Pražanům krev do žil, ale Západočeši se drželi a prohrávali po první čtvrtině jen o jeden koš – 22:23.

V druhé části svěřenci trenéra Eismana přitvrdili v obraně a průběžné skóre otočili ve svůj prospěch. Do pauzy tak šli spokojenější Plzeňané s vedením 39:36.

Po přestávce už Západočeši překvapení nedopustili a postupnými krůčky navyšovali své vedení.

Do koncovky zápasu pak zasáhl i druhý novic v dresu plzeňské Lokomotivy Radek Kohout, který se ihned zapsal mezi střelce. Každý ze Západočechů tak zanechal svoji stopu v zápise o utkání jako střelec.

„První zápas sezony je vždy těžký a obzvlášť po tak dlouhé pauze. Proto jsem za vítězství moc rád. Vstup do zápasu na útočné polovině byl podle našich představ, ale v obraně nám dělal starosti hlavně Chaloupka, který v první půli dal 26 bodů. Ve druhé jsme ho pak už k žádnému bodu nepustili, což beru jako velké plus naší defenzivy,“ těšilo trenéra Lokomotivy Erika Eismana, který se vyjádřil i k incidentu, po němž putoval předčasně do kabin Martin David.

„Takto zkušenému hráči se tohle zkrátka stát nesmí. Už jsme o tom mluvili a ještě určitě budeme. Pozitiva zápasu vidím v tom, že každý z hráčů skóroval. Některé úseky zápasu už měly parametry, které si představuji. Dalším plusem je pak slušná střelba z dlouhé vzdálenosti,“ pokračoval v hodnocení kormidelník plzeňských basketbalistů.

Mrzela ho naopak špatná úspěšnost trestných hodů.

„To bije nejvíce do očí, protože jinak jsme mohli zápas definitivně zlomit daleko dříve,“ vysvětloval Erik Eisman.

Vyšehrad – Plzeň 75:89

Sestava a body Plzně: Honomichl 27, Zeman 17, Aušprunk 14, Suchý 11, Sůva 6, Partyngl a März po 4, Karlíček, David a Kohout po 2.