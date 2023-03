V poslední utkání si prvoligová plzeňská Lokomotiva poradila v domácím prostředí s Olomoucí hladce 84:56 a zase se o něco přiblížila postupu z nadstavbové části do play off. K němu by měla stačit Západočechům ještě jedna výhry. Tu mohou Plzeňané zaznamenat v pátek od 18 hodin na palubovce Zlína.

Basketbalisté Plzně v utkání s Olomoucí. | Foto: Hynek Sladký

Proti Olomouci se svěřencům trenéra Erika Eismana zpočátku nedařilo, nakonec si však došli pro důležitou výhru.

„První čtvrtina se nám příliš nepovedla, to jsme hráli až moc zkušeně a mysleli si, že se soupeř porazí sám. Po pauze jsme vysunuli obranu a zvýšili tak na soupeře tlak. Změnili jsme nějaké věci do zóny a otevřely se nám tak volné střely. Tím jsme odskočili Olomouci do půle na rozdíl tří bodů. Poté jsme postupně navyšovali vedení a mohli jsme tak více rotovat sestavu. Šanci tak dostali mladí hráči, kterým se dařilo a do hry vnesli hodně energie. Jako klíčový hráč se znovu ukázal Karel Aušprunk, jenž zatížil soupeřovo konto 25 body," mohl být nakonec spokojený plzeňský trenér.

Jeho mužstvo v rámci nadstavbové části čekají ještě dva duely.

„Ještě sehrajeme zápasy ve Zlíně a doma s Opavou. Když jeden z těchto zápasů zvládneme, druhá příčka by nás neměla minout. Pak nejspíše by naším soupeřem v play off byly Svitavy," vypočítával Erik Eisman.

Lokomotiva Plzeň - Olomouc 84:56

Čtvrtiny: 15:22, 23:13, 26:11, 20:10. Sestava a body Plzně: Jirák 6, T. Winter 6, Klička 6, Aušprunk 25, Novák, Honomichl 14, J. Winter 5, Baselides 5, Kojzar 5, Mach 8, Lejsek 4, Froněk.

