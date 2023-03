Západočeši sehráli se Slezany vyrovnanou partii, přesto tahali od začátku zápasu za kratší konec pomyslného provazu. Po první čtvrtině prohrávala Plzeň o šest bodů, do poločasu domácí ještě o jeden bod navýšili své vedení.

„Chyběl nám Karel Aušpunk, Milan Froněk a Honza Zeman. Čekala nás daleká cesta, která si vybrala svou daň. V úvodu zápasu nám vždy chyběl nějaký krok, abychom se dostali dříve k odraženým míčům. Domácí tak po doskoku dávali jednoduché koše, ale přesto bylo utkání vyrovnané. O pauze jsme udělali nějaké změny a Martin Mach začal dominovat pod košem na doskoku. Bohužel jsme ale úplně odešli ve hře jeden na jednoho. Hlavně pivotům se nedařilo. Pak se nám zranil ještě Martin David, což byla citelná ztráta," vysvětloval trenér Plzně Erik Eisman.

Hosté ještě pak zdramatizovali zápas. Klíčové chvíle ale nezvládli a museli tak skousnout porážku. „Když jsem se na soupeře dotáhli a ztráceli jsme jeden bod, udělali jsme tři fatální ztráty, které nás stály zápas.

V závěru jsme ještě mohli srovnat a poslat zápas do prodloužení, ale zvolili jsme špatný způsob zakončení. Odjeli jsme tak s porážkou," mrzelo plzeňského kormidelníka.

Šanci na reparát mají Plzeňané v pátek, kdy přivítají od 19 hodin v Městské sportovní hale Basketbal Olomouc.

„Pořád jsme na druhém místě a stále napínáme naše příznivce, zda se dostaneme do play off. Chtěl bych je tak pozvat na následující domácí zápas s Olomoucí. Budeme chtít zvítězit, abychom mohli dále pomýšlet do předkola vyřazovacích bojů. Sám bych si přál, abychom teď zvládli dva zápasy a definitivně si tak upevnili naše postavení," dodal Erik Eisman.

Opava B - Lokomotiva Plzeň 86:82

Čtvrtiny: 25:19, 22:21, 21:23, 18:19. Sestava a body Plzně: Sůva 6, Jirák 10, Klička 8, David 16, Honomichl 16, Winter, Baselides 1, Kojzar, Mach 6, Lejsek 19.

První liga skupina západ - nadstavbová část o play offZdroj: Deník/Dominik Rejthar

