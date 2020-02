Vítězství Západočechů se ale nerodilo vůbec lehce. Do utkání vstoupili lépe Ostravané, kteří si v úvodu vypracovali vysoký náskok a po první čtvrtině vedli 25:10.

Bylo to zapříčiněno především nepřesností v zakončení Západočechů, kteří se nedokázali prosadit ani z jasných příležitostí.

Trenér Eisman nabádal své svěřence k větší koncentraci v koncovce. Vyslyšeli ho a do poločasu stáhli rozdíl na 31:42.

Do druhé poloviny hráči Lokomotivy doslova vlétli. Velmi dobrou obranou a zlepšenou střelbou otočili průběh utkání. Před posledním hracím období se ujali vedení 59:53.

Ve čtvrté čtvrtině už Západočeši nedopustili žádný zvrat a proti těžkému soupeři si připsali na jeho půdě důležité vítězství.

„Vstup do utkání nám nevyšel, ale jsem rád, že jako tým jsme společně silní natolik, že jsme se vrátili do zápasu a otočili jeho průběh. Obrovsky nám pomohlo i to, že nejlepší střelec domácích Stehlík nastřádal rychle hodně faulů a musel střídat.“ hodnotil zápas hráč Lokomotivy Jakub Mandík.

V neděli čeká basketbalisty další dlouhý výjezd. Tentokrát míří do Opavy.

„Musíme se na Slezany znovu kvalitně připravit. Mají ve svém středu rovněž výtečné hráče,“ řekl k následujícímu soupeři plzeňský pivot.

Snakes Ostrava - Lokomotiva Plzeň 81:71

Vývoj zápasu: 25:10, 42:31, 53:59. Sestava a body Plzně: Honomichl 23, Maděra 14, Zeman 13, Mach 11, Lejsek 8, März 7, Mandík 5, Doljak, Suchý a Eisman 0.