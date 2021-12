Důležitý souboj s Pelhřimovem nezvládli basketbalisté Plzně a po porážce se jim právě Sojky ještě více vzdálily v prvoligové tabulce.Domácí měli od prvních minut navrch a Plzeň tak musela dohánět manko. Tři herní periody se Západočeši drželi na dostřel. Pak však zcela vypnuli, nezvládli čtvrtou část a prohráli vysoko 54:81.

Zatímco v domácím prostředí si basketbalisté Plzně (v bílém) s Pelhřimovem poradili, na jeho půdě vysoko prohráli. | Foto: Hynek Sladký

„Byli jsme bez klíčových hráčů Karla Aušprunka a Martina Macha. Vstup do utkání se nám příliš nepovedl, ale přesto jsme nenechali soupeře příliš utéct a do konce třetí čtvrtiny jsme ztráceli méně než deset bodů. Největší zlom nastal v poslední části, kdy jsme se nebyli schopní se prosadit na útočné polovině, z čehož plynula určitá frustrace. Propadali jsme, soupeř se snadno dostával do zakončení a celkově jsme ve čtvrté čtvrtině předvedli trapný výkon,“ nebral si servítky trenér Lokomotivy Erik Eisman, jehož tým v sezoně zaznamenal dosud pouze dvě vítězství.