I když v tomto případě jde hlavně o to, že s jejich obvyklým vozem Ford Focus WRC by opět museli vyrazit až za celým startovním polem evropského šampionátu. Proto se rozhodli se vyzkoušet další vůz kategorie R5.

„Během letošního roku jsme již na Rallye Plzeň vyzkoušeli Citroen R5. Musím říci, že rozdíl v ovládání Focusu a vozu R5 je větší, než jsem čekal. Bude určitě nějakou dobu trvat, něž začnu auto využívat a najdu potřebné hranice,“ popisoval jezdec Václav Pech a tím, že na Barum rallye si půjčili škodovku, se kterou běžně závodí Vojtěch Štajf.

„Chtěli bychom tady získat co nejvíce zkušeností s jízdou ve vozu této kategorie. To by nám mělo usnadnit výběr závoďáku na příští rok,“ naznačil 47letý závodník, že ještě nemá úplně vybráno auto pro další sezonu. Po Barum Rallye ho čekají další testy Citroenu a Toyoty Yaris.

Tak co zvolí?