Antonínovi je 74 let a Zdeněk Bartoníček slaví sedmdesátiny. „Vždycky jsme se tátovi obdivovali, jak to dokázal,“ říká s úsměvem mladší z bratrů.

Své jubileum okomentuje stoicky. „Uteklo to. Sice vás stále víc něco bolí, ale dokud zdravíčko drží, je to dobré,“ míní dosud aktivní podnikatel. „Dělám v dopravě a mám projetý kus světa, jen teď pracuju už jen den v týdnu,“ prozrazuje bývalý silniční cyklista, ale také triatlonista a dodnes i šachista.

Ale postupně.

Kluci Bartoníčkovi pocházejí z Karlových Varů. Věnovali se nejrůznějším sportům, až je chytla cyklistika a svůj talent rozvíjeli v tamní Slavii. Ve vojenském věku pak narukovali do RH Plzeň (později SKP) a v tehdy špičkovém klubu se vypracovali až do národního týmu.

Zatímco Zdeněk byl cyklistický univerzál, který zvládal solidně časovku, kopce i závěry závodů, Antonín byl navíc excelentním spurterem, hvězdou mezi amatéry.

Mistr republiky v závodě družstev na 100 km (1973 a 1977), druhý v mistrovském silničním závodě jednotlivců (1976), vítěz závodů Okolo Slovenska, šestinásobný vítěz etap Závodu míru, vítěz v etapách Okolo Slovenska, Kolem Skotska i Kolem Anglie. Později trenér SKP Plzeň a reprezentace, následně obchodník s cyklistickým zbožím. To je stručná vizitka staršího z Bartoníčků.

Zdeňkova kariéra byla méně blýskavá, ale rozhodně stejně zajímavá. „První výraznější úspěch přišel ještě v karlovarské Slavii, když jsem v 19 letech vyhrál závod Praha – Karlovy Vary – Praha, klasiku dlouhou 260 kiláků. Brácha závod ovládl dva roky předtím a mě se to povedlo ještě jednou v roce 1976. Pro nás kluky z Varů to bylo něco speciálního,“ vybavuje mj. vítěz etapového závodu Circuit des Ardennes ve Francii, druhý na Tour de Vacluse či vítěz etap na britské Milk Race či Tour of Austria. Dvakrát startoval na Závodě míru. „Závod byl poplatný době, ale ve východním bloku tehdy větší etapový podnik nebyl,“ konstatuje chlapík žijící ve Smědčicích u Plzně.

Kariéru mu přeťala těžká životní zkouška, s vrcholovou cyklistikou musel skončit, ale sportovat nepřestal. „Sport mi pomáhal všechno překonat,“ říká. Zaujal ho triatlon a v roce 1984 ovládl v Plzni první neoficiální republikový šampionát v kombinaci plavání, cyklistiky a běhu. „Startovalo nás asi sto,“ vzpomíná nyní hlavně šachista. „Se šachy jsem začínal už během závodní kariéry. Hrou jsem vyplňoval volné chvíle, chytlo mě to a dotáhl jsem to až na mistrovství světa, i když jen veteránů,“ usmívá se stále aktivní hráč i organizátor šachových turnajů.

