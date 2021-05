Brankář Interobalu Plzeň Ondřej Vahala tímto způsobem prostřelil chrudimského gólmana Rennana. Vahalův gól na 1:1 pomohl k vítězství Plzně v prvním finálovém utkání play-off nejvyšší futsalové soutěže nad Chrudimí 3:2 v prodloužení.

„Střílel jsem na bránu s tím, že rána buď projde přímo, nebo aby ji před gólmanem někdo tečoval,“ vysvětlil Ondřej Vahala.

Skvělou práci před Rennanem odvedl clonící Michal Holý. „Střelu z dvaceti metrů by měl gólman chytat, ale když před ním přeběhne soupeřův hráč, tak brankář ztratí balon z dohledu, a pokud letí na bránu, je těžké s tím něco dělat,“ ví brankář plzeňského Interobalu.

Samotného Vahalu překvapilo, jaký dostal prostor od chrudimských bránících futsalistů. „Kluky jsem upozorňoval, že Chrudim gólmana nebo konkrétně mě, napadá a presuje, když si navádím balon. Jenže teď mě celý první poločas nechávali docela samotného, abych mohl střílet. Ve druhé půli už na mě vybíhali a tolik prostoru jsem neměl,“ řekl Vahala.

Kolik vstřelil gólů v lize, z hlavy přesně neví. „Moc jich nebude. Tři až pět, pokud jde o střely z půlky hřiště,“ odhaduje gólman české reprezentace a Plzně.

Jeden z nich padl také ve finále. „Bylo to první finále za Slavii Praha a také první gól první gól a opět proti Chrudimi,“ usmíval se Vahala.

V této souvislosti si vybavuje i chybu. „Bylo to za nároďák proti Polsku na Turnaji čtyř zemí. Nestřílel jsem, ale přihrával a soupeř balon vystihl. Většinou si ale míč navádím do střely, když je otevřený prostor. Spíš než že bych trefoval soupeře, balon létá všude možně jen ne do brány,“ prozradil.

Podporu měl a má trenérů. Současného kouče Plzně Marka Kopeckého i reprezentačního lodivoda Tomáše Neumanna. „Dokonce to vyžadují. Takový je náš styl,v tréninků se tomu hodně věnujeme. Naopak jsme v tom podporovaní. Pokud se nám to nepovede, nedělá se z toho věda. Pomáháme si tím a zaplať pánbůh to pomohlo proti Chrudimi,“ uzavřel Ondřej Vahala.

Plzeň - Chrudim 3:2pp

Poločas: 1:2. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (8. Rick). Diváci: 252. Stav série: 1:0.

Branky a nahrávky: 12. Vahala (Vnuk), 31. Vnuk (Holý), 45. Vnuk (Holý) – 8. D. Drozd (Max), 20. D. Drozd (Yuri).

Sestava Plzně: Vahala – Rešetár, Buchta, Havel, Rick, Štrajt, Kozár, Seidler, Künstner, Holý, Zdráhal, Vnuk. Trenér: Marek Kopecký.

Další zápasy:

PO 24. 5., 19.00 hodin: Chrudim – Plzeň

ČT 27. 5., 19.00 hodin: Plzeň – Chrudim

Případně:

NE 30. 5., 19.00 hodin: Chrudim – Plzeň

ST 2. 6., 19.00 hodin: Plzeň – Chrudim

Všechny zápasy budou živě vysílány na webu ČT a na HbbTV.