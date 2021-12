Skvělý Louda triumfoval na badmintonovém Czech open

A jaké jsou cíle plzeňského družstva v druhé polovině základní části a je šance na zisk medaile v play-off, kam se dostane prvních šest družstev? Jako správný kapitán věří Segeč v sílu plzeňského týmu, který ve všech utkáních bez ohledu na vynucené změny v sestavě působil velice kompaktně: „Doufám, že se soutěž odehraje až do konce a my budeme mít na klíčová utkání kompletní kádr. Pokud to tak bude, je v našich silách udržet výborné třetí místo. Dva hlavní favorité (Benátky a Brno-Slatina) jsou svými rozpočty i šířkou a kvalitou kádru někde jinde. Reálně se tedy hraje o bronzové medaile. Zde je to otevřené a my uděláme maximum, abychom navázali na poslední bronzový úspěch ze sezóny 2019/2020.“

BA Plzeň má v kádru mj. stříbrného medailistu z letošního mistrovství ČR v singlu Jiřího Krále, aktuální domácí deblovou šampiónku Lucii Krpatovou, Dána Kristensena a deblového specialistu Michala Hubáčka. Ve výsledkových statistikách je ale bodově nejúspěšnější Kateřina Mikelová (šest výher ze sedmi zápasů), takže tato bilance nejde v hodnocení Jana Segeče opomenout: „Jednu věc bych ještě rád vyzdvihnul, a to stoprocentní bilanci Kateřiny Mikelové v singlu. Naše devatenáctiletá bojovnice zatím udolala všechny čtyři soupeřky ve dvouhře, mimo jiné českou žebříčkovou jedničku Tomalovou i slovenskou jedničku a účastnici olympijských her v Tokiu Repiskou. Nerad vyzdvihuji jedince, ale tahle pochvala je jednoznačně na místě.“

Loudův senzační badmintonový úspěch ve Španělsku

Martin Slepička