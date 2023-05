Český reprezentant opanoval turnaj ve městě Guadalajara, když ve finále porazil Ukrajince Danyla Bosniuka ve třech setech. Celkem si na mezinárodním challengeru poradil se šesti soupeři.

Na úvod olympijské kvalifikace ovládl Jan Louda turnaj v Mexiku. | Foto: archiv Jana Loudy

Plzeň – Vítězstvím odstartoval Jan Louda kvalifikaci na olympijské hry v Paříži v roce 2024.

„Lépe to dopadnout nemohlo, všechno vyšlo. Před námi je v rámci olympijské kvalifikace ještě hodně turnajů, tohle je ovšem skvělý začátek,“ prohlásil český badmintonista poté, co ovládl turnaj ve městě Guadalajara. Ve finále porazil Ukrajince Danyla Bosniuka ve třech setech a celkem si na mezinárodním challengeru poradil se šesti soupeři.

Na olympiádu postoupí v redukovaném žebříčku přes 30 hráčů a po takových výsledcích má český zástupce rozhodně šanci. První větší test zvládl na výbornou.

Louda odlétal do Mexika po několikatýdenní přípravě v Národním tréninkovém centru doma v Plzni. Kromě drilů se španělským trenérem Oscarem Martinézem se zaměřil na útočnou hru. „Věděl jsem, že v Mexiku budeme hrát ve vyšší nadmořské výšce a míče tu budou létat rychleji. Dokázal jsem se na to připravit a využít to ve svůj prospěch,“ uvedl Louda.

Jan Louda (vpravo) po vítězství v Mexiku s trenérem Oscarem Martinezem.Zdroj: archiv Jana Loudy

V Mexiku porazil soupeře z USA, Jamajky, Brazílie nebo z Japonska. V semifinále si poradil s Kevinem Gordonem z Guatemaly, který drží 48. místo na světovém žebříčku. To Louda je šestašedesátý.

Ve finále s Ukrajincem Bosniukem si pak ve druhém setu připravil čtyři mečboly. Ani jeden z nich však neproměnil. „Chtěl jsem to mít rychle za sebou a byl jsem zbrklý,“ připustil Louda.

Rychle se však vzchopil a třetí set opanoval poměrem 21:15. „I když jsem druhý set prohrál, jel jsem si ve třetí sadě to svoje, co fungovalo. A podařilo se mi proměnit mečbol hned napoprvé. Bylo to skvělé,“ radoval se badmintonista.

Olympijská kvalifikace je otevřená od začátku května a potrvá do konce dubna příštího roku. Započítává se deset nejlepších výsledků z turnajů během tohoto období. Louda, který je v redukovaném pořadí na hranici postupu, tak vykročil nejlépe, jak mohl. „Podstoupená příprava se vyplatila. Konzistentní výkony chci předvádět také na dalších turnajích,“ přál si Jan Louda.

