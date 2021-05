Bývalý závodník PK Slávia VŠ Plzeň se dočkal až letos, a tak v létě bude startovat na olympiádě v Tokiu. Třicetiletému reprezentantovi se podařilo splnit olympijský limit napočtvrté. Jan Šefl na mítinku Orca Cup v Šamoríně dosáhl na 100 metrů motýlek času 51,89 vteřin, kterým pokořil A limit pro olympijské hry i český rekord Michala Rubáčka.

Šefl se dokázal vrátit na vrchol po dopingovém skandálu a ročním zákazu plaveckých závodů. Na podzim 2017 měl pozitivní nález na kokain, který mu na oslavě hodil kamarád do pití. Potrestán byl v roce 2018 a předloni se vrátil k plaveckým závodům.

Ve složitých časech se připravoval s plaveckým oddílem Olymp Praha, kde na sobě pracoval pod vedením trenéra Jana Kreníka. Po uplynutí trestu se vrátil do Victoria Vysokoškolského sportovního centra MŠMT. Za trenérem Kreníkem pak na podzim 2020 přestoupil ze Slávie VŠ Plzeň do Ústecké akademie plaveckých sportů (ÚAPS).

Po nepříjemné události v souvislosti s dopingovou aférou se na Šefla přece jen usmálo štěstí. Dá se říct, že ke splnění olympijského snu mu pomohl roční odklad her v Tokiu kvůli koronavirové epidemii.

Návrat mezi elitu nebyl po zákazu činnosti snadný. Ctižádost Jana Šefla ale neznala mezí. Po boku mladého trenéra Jana Kreníka, který se rovněž intenzivně zabývá analýzami plavecké techniky, se postupně přibližoval naplnění svých ambicí. „Než jsme s Honzou šli do spolupráce, tak můj osobní rekord na 100 metrů motýlek byl z léta 2017 52,65 vteřiny. Moc dobře jsme si uvědomovali, že budeme-li si chtít vybojovat místo na OH, bude třeba ´přeplavat´ Michalův český rekord z Říma 2009. Byť jsme od limitu byli 0,7 sekund, což se možná zdá málo, ale na 100 metrech je to vlastně dost. Doposud pro nás bylo důležité vidět, že jsme schopni plavat relativně stabilní časy. Do všech startů jsme šli naplno. Jednotlivé závody jsme natáčeli a rozebírali. Hledali jsme chyby a snažili se je ovlivnit, nebo nejlépe odstranit,“ popsal Šefl kroky ke zlepšení.

Splněnou účastí na olympiádě žije svůj sen a pohádku. „Nic to ovšem nemění na tom, že i v novém českém rekordu vidím nedostatky. Kdysi mi jeden trenér řekl, že dokud není sportovec olympijským vítězem, nemůže být plně uspokojen,“ zůstává Jan Šefl i přes postup na olympiádu k sobě nadále náročný.