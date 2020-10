Probíhající sezona je pro basketbalisty plzeňské Lokomotivy zatím velmi úspěšná.

Hráči zpod bezedných košů vedou tabulku druhé nejvyšší soutěže a ze dvou zápasů mají dvě vítězství.

Svůj podíl na tom má i stará známá tvář v týmu lodivoda Erika Eismana, Karel Aušprunk.

Že tato posila byla od vedení plzeňského klubu trefa do černého, prokázal bývalý hráč Chamu, Kolína nebo Jindřichova Hradce prozatímním ziskem 19,5 bodu a osm doskoků na utkání.

„Není to ale jen moje zásluha,“ směje se bývalý mládežnický reprezentant.

„Vstup do sezony je tak, jak jsme si představovali, ale s kluky nesmíme polevit. Teď je bohužel vynucená pauza, ale věřím, že to nebude mít vliv na naši koncentraci. Chceme být od začátku sezony na špici tabulky, tam kam Plzeň patří,“ říká odhodlaně přes dva metry vysoký podkošový hráč, který si dres Lokomotivy přetáhl přes hlavu naposledy v sezoně 2016/2017.

Vracíte se po takřka pěti letech do známého prostředí, ale kádr se během té doby značně obměnil. S jakými cíli jste zamířil zpět na západ Čech?

Na návrat jsem se moc těšil. Kádr se sice obměnil, ale většinu kluků znám dobře a hrál jsem s nimi. Očekávám lepší výsledky než v poslední sezoně. Cílem je pokusit se umístit v top čtyřce. Doufám, že svým příchodem pomůžu k dosáhnutí tohoto cíle.

Sledoval jste po svém odchodu výkony Lokomotivy?

Ano, sledoval jsem celkově český basketbal, národku i spoustu zápasů první ligy. Loňskou sezonu jsem na tv.com nevynechal snad ani jeden zápas Lokotky.

Co vás vedlo k návratu do Plzně?

Velkou roli hrálo to, že mi zavolal Erik (trenér Eisman, pozn. red.), s kterým se znám hodně dlouho. Nabídek bylo víc, ale přeci jenom v Plzni jsem hrál od šestnácti let. Vrátil jsem se proto do známého prostředí.

Kromě zkušeností z české nejvyšší soutěže jste strávil nějaký čas i v zahraničí. Jak byste zhodnotil působení v Německu?

První sezona nebyla nic moc. Kupodivu ta druhá, kdy se týmy obměnily a soutěž byla mnohem těžší než předtím, byl ročník skvělý. Prošli jsme soutěží bez porážky a tým postoupil do vyšší ligy.

Loňská sezona nebyla pro Lokomotivu vydařená. Jak vidíte nadcházející sezonu? V čem bude váš největší přínos pro tým?

Doufám, že bude mnohem lepší. Tým Plzně je celkově hodně mladý a kluci fyzicky dobře připravení. Od sebe očekávám dobrou práci na obou stranách hřiště. Hlavně chci pravidelně bodovat a mít doskoky.

Přestože vám je teprve 26 let, budete v mladém plzeňském týmu patřit k nejstarším a bude na vašich bedrech velká zodpovědnost za celý mančaft. Jak to vnímáte?

Snažil jsem se být jako mentor i mladým klukům v Německu a několik z nich se velice zlepšilo. Pomáhal jsem nejen podkošovým, ale i dalším hráčům. Přijde mi to jako povinnost. Když jsem začínal v nejvyšší soutěži jako sedmnáctiletý kluk, byli to právě starší kluci, kteří mi hodně pomohli a poradili.