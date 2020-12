Vícebojařka a výškařka Majerová, která studovala třetí ročník oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, se na jaře rozhodla pomoci lékárníkům. A to navzdory tomu, že povinnou praxi studentům škola zrušila. Mohla sedět doma a v těžkých časech, kdy Česko bylo v karanténě kvůli šíření koronaviru, neriskovat zdraví. „Od 2. března jsem měla mít třítýdenní praxi v lékárně. Byla jsem domluvená, že ji budu mít zároveň jako brigádu. Kvůli pandemii koronaviru se ale praxe zrušily. V lékárně se mě zeptali a zároveň poprosili, jestli bych nechtěla vypomáhat, tak jsem neváhala,“ vysvětlila tehdy Deníku třiadvacetiletá Denisa Majerová.

Čtvrtkařka a překážkářka Tereza Jonášová pomáhala dětem z Dětského domova Domino s učením. Dvaadvacetiletá atletka Škody studuje 4. ročník Fakulty pedagogické ZČU v Plzni obor učitelství pro 1. stupeň. „Nebyly otevřené školy, ale potřebovala jsem splnit praxi. Navíc mi to přišlo jako vhodná příležitost, protože do dětského domova se jen tak nepodíváte, jak to tam funguje. Tak jsme napsaly do dětského domova Domino, kde nás přivítali, a domluvily jsme se, že budeme pomáhat žákům s online výukou i úkoly. Pomáhala jsem jim se všemi předměty,“ popsala Jonášová.

Chtěla by učit i po vystudování vysoké školy. „Jsem pro to rozhodnutá, protože mě hodně baví učit,“ dodala dvojnásobná medailistka z letošního halového mistrovství ČR s tím, že už si vyzkoušela učit na základní škole jako záskok.

Momentálně se Majerová i Jonášová připravují na Kanárských ostrovech. „Na Kanárských ostrovech budu do Vánoc. Na přelomu prosince a ledna se na Kanáry na deset dní vrátím,“ má jasno Tereza Jonášová.