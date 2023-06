Atletky Škody Plzeň obhájily ve druhém kole extraligy družstev zlaté medaile. Atleti získali stříbro, čímž se oproti prvnímu kolu v Brně zlepšili o jedno místo. Druhé extraligové kolo se konalo v sobotu na stadionu v Plzni-Skvrňanech.

Atletky Škody Plzeň (uprostřed). | Foto: ČAS/Ivana Roháčková

Atletky Škodovky vyhrály suverénně o 56 bodů před USK Praha. Atleti zaostali za vítězným VSK Univerzita Brno o 21,50 bodu.

Z plzeňských žen přispěla nejvíce body Tereza Petržilková (27 b.), která doběhla třetí na dvoustovce a první na čtvrtce. Barbora Tichá (23 b.) vyhrála soutěž diskařek, Tereza Hrochová (21 b.) ovládla běh na 3000 metrů překážek a Lenka Valešová (21 b.) byla druhá ve vrchu koulí a čtvrtá v hodu kladivem.

Mezi muži byl nejlepší Michal Forejt (26 b.), který si v hodu diskem zlepšil osobní rekord výkonem 61,28 metru a vyhrál, ve vrhu koulí skončil druhý.

„Podruhé v sezoně se mi povedlo hodit za 60 metrů. S průběhem závodu jsem relativně spokojený. Sice jsem nezačal dobře, takže to byly nervy. Ale už rozhazování bylo super, věřil jsem, že mohu hodit 61 metrů. Myslím si, že tam ještě byla rezerva. Nicméně je to osobák o další metr, takže to musím brát,“ řekl ve videorozhovoru pro atletický svaz Michal Forejt ze Škody Plzeň.

FOTO, VIDEO: Atletka Petržilková vyráží do sezony s posilou

Za lepšími čísly vidí stabilnější a kvalitnější techniku, ale i fyzický a psychický posun. „Oproti loňsku jsem vyházenější. Zlepšení je celkové, není to pouze v technice. Věřím, že rekord ještě posunu,“ uvedl Forejt.

Dvaadvacetiletý diskař a koulař hodil v Plzni limit na Letní světovou univerziádu, která se uskuteční začátkem srpna v čínském Chengdu.

„Čekal jsem, že limit hodím dřív. Ale samozřejmě i tak jsem spokojený,“ přiznal Michal Forejt.

Splnění kvalifikačního kritéria pro univerziádu změní jeho nejbližší program. „Měl jsem v plánu objet co nejvíce závodů, abych splnil limit, takže teď možná nějaké vynechám,“ dodal.

Druhým nejlepším atletem Škody ve druhém kole extraligy byl Jakub Davidík (24 b.), který vyhrál běh na 1500 metrů a na osmistovce skončil druhý. Třetí Matúš Blšták (23 b.) vyhrál trojskok a v dálce byl třetí.

Diskaři Forejtové a běžec Ličman získali medaile z mistrovství Evropy