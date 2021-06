Nejúspěšnější atletkou Petřína byla sprinterka Klára Sobotková, která vyhrála závod na 100 metrů a na trati 200 metrů doběhla druhá.

„První kolo hodnotíme pozitivně. Před závodem jsme odhadovaly čtvrté nebo páté místo, ale já jsem měla cíl být třetí, pokud by děvčata dobře zazávodila. Příjemně mě překvapila moje svěřenkyně Kačka Čermáková, která je ročník 2006, ale vyhrála dálku. Na tréninku jí to moc nešlo, ale v Praze mně vyrazila dech. Sezonní cíle jsme nepřehodnotily, takže extraligové ambice nemáme,“ řekla vedoucí družstva Petřína Karolína Prokopová.

Výsledky atletek Petřína na bodovaných místech: 100 m: 1. Sobotková 12,04 s, 5. Čermáková 12,28 s. 200 m: 2. Sobotková 25,03 s, 3. Zavadilová 25,10 s, 5. Voříšková 25,51 s. 400 m: 3. Rychlíková 57,96 s (osobní rekord, OR). 800 m: 6. Vimmerová 2:15,18 min. (OR), 10. Fialová 2:19,91 min. 1500 m: 6. Lukášová 4:41,32 min. 400 m př.: 8. Sládková 65,08 s (OR). 10. Viktorová 67,45 s (OR). 3000 m př. 4. Carpentier 12:38,53 min. 4x400 m: 1. Voříšková, Vimmerová, Rychlíková, Zavadilová 3:52,22 min., 5. Procházková, Fialová, Sládková, Lafatová 4:06,52 min., 10. Paverová, Carpentier, Sedláčková, Lukášová 4:35,07 min. Výška: 3. Paverová 1,56 m. Dálka: 1. Čermáková 6,08 m. Koule: 7. Ženíšková 11,02 m (OR). Kladivo: 7. Maršálková 36,36 m. Oštěp: 4. Balíková 39,46 m, 9. Husáková 29,18 m (OR), 10. Prokopová 28,81 m.