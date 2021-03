„Chtěla jsem studovat přírodovědeckou fakultu, takže jsem to směrovala do Prahy,“ vysvětlila Mezuliáníková, která se specializuje na běh na 800 a 1500 metrů, v nichž je několikanásobnou českou mistryní. V delší distanci se představí v pátek od 12.20 hodin v rozběhu na halovém mistrovství Evropy v polské Toruni.

Začínala jste v Rokycanech. Jak na to vzpomínáte?

Hodně ráda. Začínala jsem pod vedením pana Šůchy. Myslím si, že jsem měla obrovské štěstí na svého prvního trenéra, protože mě naučil lásce k atletice. Než jsem se dostala k současnému trenérovi, několik jsem jich změnila, takže jsem měla možnost je porovnávat. Každý vám něco dá, ale také někdy s něčím nesouhlasíte. Když jsem to pak mohla srovnávat, byla jsem ráda, že jsem byla u pana Šůchy, který měl v hlavě hodně dobře srovnané, jak vést mladé atlety.

Co plzeňské kluby Škoda a Petřín?

Ve Škodovce jsem byla asi dva roky. Byla tam dobrá parta, zápal pro sport, bavilo mě to tam, jeli jsme na soustředění, proto mám ke Škodovce bližší vztah. Ale i v Petřínu mně vycházeli vstříc, i když jsem nebyla profesionálka. Vzpomínám na to ráda.

Co říkáte na výsledky Škody Plzeň, která je v extralize družstev nebo při domácích šampionátech v počtu medailí na tom lépe než Olymp?

Škodovku sleduju, fandím jí a mám z jejích úspěchů radost. Myslím si, že je to vedením, které to dělá dobře. Řekla bych, že vzpruhou bylo i stěhování ze stadionu ve Štruncových sadech do Vejprnické ulice. Škodovka umí vést atlety, kteří pak dělají výsledky. Ale úplně do toho nevidím. U jiných klubů to tak dobře nefunguje, což je škoda.

Kvalifikovala jste se na halové mistrovství Evropy. S jakými cíli jedete do Polska?

Nejprve musím postoupit z rozběhu. Doufám, že ve finále budu mít trochu štěstí, abych mohla usilovat o co nejlepší umístění.

Máte ještě v paměti halové ME před dvěma lety, kdy jste nepostoupila do finále v běhu na 1500 metrů?

Pamatuji si na to hodně dobře. Bylo to pro mě obrovským zklamáním, protože si myslím, že jsem měla docela velkou formu, ale ani to nestačilo na finále.

Nyní jste se nominovala na trať 800 i 1500 metrů, ale poběžíte jen delší distanci. Proč?

Časový rozvrh závodu to neumožňuje. Osmistovka není ani hodinu po rozbězích na 1500 metrů, takže jsem všechno vsadila na delší trať.

Proč 1500 metrů?

Z několika důvodů. Za prvé jsem se celou sezonu více připravovala na 1500 metrů. Za druhé je to z dlouhodobého hlediska kvůli olympiádě. V rankingu jsem výš v běhu na 1500 metrů (momentálně je na 34. místě, což by na olympijskou účast stačilo, protože do Tokia pojede kolem 45 atletek, pozn. aut.), takže i z toho důvodu bych chtěla zaběhnout dobrý čas, abych byla ještě trochu výš. Doufám, že budu mít štěstí a klapne to v Toruni. A za třetí, když jsem se dívala na předběžnou startovní listinu, na 1500 metrů je méně holek, zatím 28, ale na osmistovku je přihlášených přes 40 atletek.

Podle víkendového osobního rekordu na kilometrové trati se zdá, že jste před ME vyladila formu.

Cítím se fakt dobře, naopak jsem trochu zklamaná, že mě čeká poslední závod, protože halová sezona je hodně krátká a nedá se v ní tolik stihnout. Věřím, že jsme s trenérem dokázali vyladit formu na vrchol sezony, čemuž nasvědčuje ten kilometr. Doufám, že prodám to, co mám natrénované.

Halový osobní rekord máte 4:11 minuty. Letošní vaše maximum je 4:16. Jaký čas chcete dosáhnout v Toruni?

V mých silách nyní i v minulosti bylo běžet pod 4:10, ale bohužel vzhledem ke koronavirové situaci nebylo kde si zaběhat. Spousta mítinků se zrušila a dostat se teď na závody do zahraničí je hodně těžké. Takže jsem měla pouze dvě možnosti zaběhnout 1500 metrů, ale bohužel jsem rychle neběžela. Není to pro mě důvod, abych překypovala sebevědomím, ale zase to není čas, na který mám natrénováno.