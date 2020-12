Minulá sezona pro ni skončila předčasně – začátkem července. Přišla tak nejen o mistrovství ČR v Plzni, ale i o domácí šampionát do 22 let. „Mrzelo mě to. Nemohla jsem závodit ani v roce 2015, kdy bylo mistrovství ČR v Plzni. Teď jsem se snažila zapojit do dění tím, že jsem pomáhala při organizaci mistrovství,“ řekla Jonášová.

Kdy jste se znovu zapojila do tréninku?

Až v září. Nejprve jsem trénovala pouze dvakrát týdně. Postupně jsem si přidávala víc a víc.

Zdravotně i fyzicky se cítíte dobře?

Ano. Situace je pozitivní i po psychické stránce, protože předtím jsem byla dlouhodobě unavená a nevěděla jsem, co mi je. Když se to zjistilo, bylo to nepříjemné, ale už se cítím o dost lépe. A docela jsem i ve formě.

Momentálně se připravujete na Kanárských ostrovech…

Ano. Dva týdny jsem byla na Zadově a teď jsem odletěla na Kanárské ostrovy, kde budu do Vánoc. Na přelomu prosince a ledna se na Kanáry na deset dní vrátím.

Na halovém mistrovství ČR budete obhajovat dvě medaile (bronz v běhu na 400 metrů a stříbro ve štafetě 4x 200 metrů, pozn. aut.). Podaří se vám je obhájit?

Těžko říct. Záležet bude na startovní listině, na formě soupeřek, a hlavně jestli budu zdravá, abych se mohla pokusit o co nejlepší výsledek.

Poslední osobní maximum jste vytvořila před rokem a půl na trati 150 metrů. V hlavních disciplínách 400 metrů a 400 metrů překážek jsou stará dokonce tři a půl a čtyři a půl roku. Věříte, že už to příští sezonu vyjde?

Pokud jde o čtvrtku v hale, tak ji běžím třikrát a jedna z toho je taková seznamovací. Letos na republikovém mistrovství jsem měla formu, ale osobní rekord mi unikl o tři setiny. Na mistrovství Evropy 2019 do 22 let jsem měla velkou formu, ale nepřálo nám počasí. Sice jsem se probojovala do semifinále, ale osobák jsem neudělala (chyběly dvě desetiny, pozn. aut.).

Jaké si dáváte cíle do příští sezony?

Posunout osobní rekordy, a jestli bude v létě univerziáda, tak na ni splnit limit.

Studujete 4. ročník Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň. Na podzim jste pomáhala dětem v dětském domově s učením…

Bylo to v Dětském domově Domino. Nebyly otevřené školy, ale potřebovala jsem splnit praxi. Navíc mi to přišlo jako vhodná příležitost, protože do dětského domova se jen tak nepodíváte, jak to tam funguje. Tak jsme napsaly do dětského domova Domino, kde nás přivítali, a domluvily jsme se, že budeme pomáhat žákům s online výukou i úkoly. Pomáhala jsem jim se všemi předměty.

Byla to vaše první školní praxe?

Nebyla. Párkrát jsem si zkusila učit jako záskok, když někdo škole vypadl. Praxe v dětském domově ale byla premiéra.

Chtěla byste učit i po vystudování vysoké školy?

Ano, jsem pro to rozhodnutá, protože mě hodně baví učit.