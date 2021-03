Jak ses dostala k atletice a proč u tebe vyhrál zrovna tenhle sport?

Na atletiku mě přihlásili rodiče v sedmi letech u nás v Nýřanech. Když mi bylo dvanáct, přišel nový trenér a zároveň tělocvikář Lukáš Sokol, díky kterému mě to tak chytlo. Dal mi do budoucna skvělý atletický základ, i když to byl především trenér sprinterů. A přestože jsem dělala více sportů, například házenou nebo fotbal, tak nic z toho mi nevydrželo tak dlouho jako atletika.

V atletice si zpočátku projdeš téměř všemi disciplínami. Kdy jsi začala tušit, že zrovna oštěp bude to pravé?

V mladších žákyních jsem dělala snad všechno, ale nejvíce mě bavilo házet kriketovým míčkem. Šlo mi to ze všeho nejvíce a ve škole jsem přehazovala i většinu kluků (smích). Něco to naznačovalo. Tak mi trenéři zkusili dát oštěp a já jsem hned na prvních závodech ve 14 letech hodila přes 35 metrů. Kvalifikovalo mě to na mistrovství republiky žákyň do Břeclavi, kde jsem skončila jedenáctá. Což mě zklamalo, ale zároveň motivovalo. Asi tam mi došlo, že se chci věnovat právě oštěpu.

Z rodných Nýřan jsi přestoupila do největšího klubu v kraji AK Škoda Plzeň. Jaké jsi tu našla podmínky pro svůj další rozvoj?

Ve Škodovce budu druhým rokem a mám tu vše, co potřebuji. Nic mi nechybí a ani v příštích letech nemám v plánu přestupovat jinam. S Nýřany se to rozhodně nedá srovnávat.

Oštěp je výkladní disciplínou české atletiky. Cítíš, že jste vy mladé sledovány jako nástupkyně slavných reprezentantek?

S tím prvním souhlasím. Oštěp jak mužů, tak žen je u nás jednou z nejsledovanějších disciplín. Máme tolik skvělých reprezentantů, že je těžké se v seniorských kategoriích prosadit. Já letos přecházím do juniorek, kde se srovná váha náčiní a uvidí se, jak na tom jsem. Takže mluvit o mně jako o možné nástupkyni je dost předčasné.

Aktuálně studuješ na Sportovním gymnáziu v Plzni. Jaké máš plány do sezony a do budoucna?

Jsem ve třetím ročníku, takže za rok mě čeká maturita. Potom bych se chtěla dostat na nějakou vysokou školu. Ale zatím nejsem úplně rozhodnutá kam. Cíl do sezony je dostat se na mistrovství Evropy, popřípadě světa. A nějak se slušně umístit (úsměv).

Jaký je tvůj aktuální osobní rekord? A jsi s ním spokojená?

Osobní rekord s půlkilovým oštěpem, s nímž už ale letos házet nebudu, mám z roku 2019, a to 52,13 metru. Loni jsem hodila za hranici 50 metrů mockrát a měla jsem na to, hodit i dál. Možná i za metu 55 metrů, ale bohužel jsem se nedokázala srovnat v hlavě. S těžším náčiním o váze 600 gramů jsem absolvovala jen pár závodů a rekord mám 46,91 metru. Hodila jsme ho loni na českém mistrovství do 23 let v Jablonci. V tom závodě jsem měla ještě dva delší hody, jenže jeden dopadl na plocho a druhý byl s těsným přešlapem. Bohužel, stálo mě to mistrovský titul. Skončila jsem druhá, ale letos mi bude teprve osmnáct, tak doufám, že ho ještě několikrát získám.

A co máš ráda mimo atletický ovál? Jaké jsou tvé další zájmy a koníčky?

Moc zájmů mimo atletiku nemám, protože na ně jednoduše není čas. Ale teď, když je karanténa, tak jsem se vrátila ke skládání rubikovky (hlavolam Rubikova kostka). Jinak mám ráda cokoliv aktivního.

Autor: Roman Čech