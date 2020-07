První kolo soutěže je na programu v sobotu v Praze na Julisce. Druhé kolo extraligy bude 18. července a finále 22. srpna. Ženy minulou sezonu skončily druhé, muži byli čtvrtí.

Úspěch plzeňské Škody v předchozích sezonách závisel i na zahraničních posilách. Jenže kvůli koronavirové pandemii a zraněním přijede jen slovenská běžkyně Daniela Ledecká. „Ukrajince nepustili do Česka na ukrajinských hranicích. Měli sice negativní testy na koronavirus a nutná razítka, ale na hranicích je poslali domů,“ mrzí trenéra Škody Plzeň Michala Černého.

Konkrétně jde o ukrajinského vytrvalce Vasila Kovala, skokana Serhije Kruka a překážkáře Denyse Nečyporenka a běžkyni Orysiu Demianiukovou. Ze Slovenska nedorazí zranění běžci Andrej Pauliny a Alexandra Bezeková. „Je to nepříjemný sportovní zásah do družstev, ale nemůžeme být závislí na cizincích. Postihne to i ostatní týmy. Ambice klubu se nemění, protože naši atleti jsou také úspěšní,“ připomněl Černý.

Jelikož zranění trápí i Plzeňany a také závodníky, kteří zde hostují z jiných českých klubů, doplní družstva mužů a žen Škody atleti a atletky B týmů a juniorů.

„Z domácích extraligových posil se zranila sprinterka Adéla Novotná a oštěpařka Nikol Tabačková. I přes to bychom měli opět bojovat o medaili,“ věří Černý.

Minulý rok ženy Škody Plzeň první kolo extraligy družstev dokonce vyhrály.

Mužům bude chybět čtvrtkař a účastník mistrovství světa v Kataru Filip Ličman a výškař Josef Adámek. „Oba mají natrženou achilovku. Tato sezona je specifická v tom, že se ukázal výpadek regenerace. Musí je nahradit jiní. V mužstvu je spousta úspěšných juniorů z minulých sezon. Tuto sezonu medaile asi ještě nevyjde, ale příští rok by už o ni mohli bojovat,“ uvedl Michal Černý.