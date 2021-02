První a pro mnohé atlety jediný velký závod halové sezony je za dveřmi. O víkendu se v Ostravě-Vítkovicích uskuteční halové mistrovství ČR mužů a žen.

Linda Suchá při loňském mistrovství ČR pod širým nebem. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Plzeňská Škoda se bude chtít zařadit mezi nejúspěšnější kluby v počtu získaných medailí. „Nejprve ale bude cílem projít testováním na covid-19, aby nás do Ostravy odjelo co nejvíce. Na testy chodíme pravidelně, tak snad by to mělo být v pohodě,“ řekl trenér atletické Škody Michal Černý.