Nejcennější kov v sobotu získaly kladivářka Lenka Valešová a dálkařka Linda Suchá, druhá doběhla na trati 3000 metrů překážek Tereza Hrochová a stříbro bral výškař Jan Štefela. O bronz se zasloužili Lenka Valešová v kouli, diskař Jakub Forejt a štafeta žen 4x100 metrů.

Pětatřicetiletá Valešová položila základ k vítězství mezi kladivářkami už prvním hodem (64,38 metru). V posledním, šestém, pokusu poslala náčiní do vzdálenosti 65,50 metru, čímž o téměř 2,5 metru překonala osobní sezonní maximum. „První úspěšný pokus mi dodal klid a považuji za veliké štěstí, že jsem závod zakončila posledním hodem přes 65 metrů,“ uvedla Valešová.

To juniorka Linda Suchá si v dálce skokem 645 centimetrů zajistila nejen zlatou medaili, ale i osobní rekord. „Jsem strašně šťastná. Bylo úžasné, že jsem na začátku skočila 643 centimetrů, ale bála jsem se, že mě holky ještě přeskočí. Poslední pokus se mi skákal úžasně, protože jsem do něho šla s jistotou prvního místa. Trochu jsem doufala v 650 centimetrů, ale bylo z toho 645, takže snad příště,“ řekla Suchá.

Také Tereza Hrochová si vytvořila osobní rekord v běhu na 3000 metrů překážek. Čas 10:14,09 minut stačil na druhé místo. „S během jsem byla spokojena, ale se zvládáním překážek nikoliv. Překážky mně nikdy nešly, ztratila jsem na nich titul. Soupeřka mě vždy na vodním příkopu trumfla o pět metrů, a i když jsem ji vždy doběhla, tak v závěru, když zabere i konkurentka, tak už bohužel nebyla šance,“ komentovala závod Hrochová.

Druhým juniorem, který získal medaili z mistrovství ČR mužů a žen, byl výškař Jan Štefela. Překonal laťku 210 centimetrů a skončil druhý. „Z výkonu jsem nadšený, a k tomu ještě druhé místo na republice dospělých je fakt masakr. V koutku duše jsem věřil v medaili, ale nedával jsem to před okolím znát,“ svěřil se Štefela.

První medaili v kategorii dospělých získal dvacetiletý diskař Jakub Forejt. „Bronzu si cením. Byl jsem ale vynervovaný, cítil jsem na sebe tlak, ale zvládl jsem to. Bylo to hodně těsné, ale na to se historie nebude ptát,“ pověděl Jakub Forejt.

Sedmou medaili získala plzeňská Škoda ze štafetového běhu 4x100 metrů dodatečně po diskvalifikaci USK Praha C. Plzeňská štafeta Kristýna Adlerová, Linda Hettlerová, Denisa Majerová a Linda Suchá sice doběhla čtvrtá, ale rozhodčí diskvalifikovali USK Praha C, a tak Západočešky berou bronzové medaile.

Republikový šampionát na stadionu v Plzni Skvrňanech pokračuje v neděli od 11 do 15.45 hodin.