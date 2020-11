Už ve druhé polovině října vyrazili stříbrná medailistka z mistrovství ČR Tereza Hrochová, český juniorský rekordman na tratích 800, 1000 a 1500 metrů Jakub Davidík a republiková šampionka na 800 metrů Anna Suráková do hor italského Melaga. Hrochová tam zamířila přímo z mistrovství světa v půlmaratonu v polské Gdyni, kde skončila padesátá.

U Atlantského oceánu v portugalském Portu jsou na soustředění mistryně ČR v dálce a v trojskoku Linda Suchá, vícebojařka a výškařka Denisa Majerová, juniorská reprezentantka Linda Hettlerová, které doplňují sprinteři Barbara Píchalová a Daniel Maruštík.

Oštěpaři Radek Jůda a Kryštof Kozač, oba medailisté z mistrovství ČR, se připravují v Rakousku. Pod vedením trenéra Davida Sekeráka se u našich jižních sousedů připravuje i dorostenecká mistryně ČR, oštěpařka Petra Sičaková. V Rakousku jsou s nimi běžci Tomáš Michálek, který získal bronz na MČR do 22 let na trati 3000 metrů př., a členka stříbrné štafety 4x 400 metrů na domácím šampionátu do 22 let Pavlína Kosťová.

Na Šumavě mají soustředění čtvrtkařky Tereza Petržilková a Tereza Jonášová. „Jezdím na Šumavu od doby, kdy jsem začala s atletikou. Už to tam znám, mám to tam ráda a mám tam naběhané terény. Na Šumavě je hezky a ráda se na ni vracím. Mám tam přípravu už od konce září,“ řekla Petržilková.

Třetí týden v listopadu by chtěla odletět na měsíční soustředění na Kanárské ostrovy.

Vrcholem halové sezony bude březnové mistrovství světa v čínském Nankingu, které bylo odloženo na příští rok kvůli koronaviru.