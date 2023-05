Třetí ročník mezinárodního mítinku v Kyšicích u Plzně nabídl znovu konfrontaci elity mladých cyklistů, kadetů i juniorů, z Evropy a premiérově i z USA.

Trio medailistů (zleva) Pavel Šumpík, vítěz Adrew August a třetí Thom Van der Werf. | Foto: Jan Brychta

Prestižní závod juniorů v třetím ročníku dvoudenní Arbyd Grand Prix West Bohemia z kategorie UCI 1.1 v Kyšicích u Plzně opět vyhrál zahraniční závodník. Po jezdcích německého týmu Auto Eder dal mat zbytku nabitého startovního pole po strhujícím sólu americký reprezentant Adrew August. Druhé místo si ve spurtu tříčlenné skupinky k radosti ředitele závodu Petra Kubiase vybojoval Pavel Šumpík, lídr pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy. Třetí v závodě na 133 kilometrů skončil Thom Van der Werf z Nizozemska.

Adrew August projíždí vítězně cílem v Kyšicích.Zdroj: Jan Brychta

Mezinárodní podnik s puncem Světového poháru přitáhl na start 132 mladých jezdců z celé Evropy, esa této věkové kategorie, a poprvé si klasikářský okruh u Kyšic vyzkoušel i národní týmu USA. V nervózním úvodu byl závod po hromadném pádu na čas zastaven, ale nic vážného se nestalo a boj o prestižní vítězství se znovu rozjel. Brzy poté vystřelila z hlavního pole čtveřice uprchlíků, kde byl kromě pozdějších medailistů ještě Theodor Clemmensen (Auto Eder). Jejich náskok rychle narůstal, jenže ani to pozdjěšímu vítězi Augustovi nestačilo. V sedmém z jedenácti vypsaných okruhů zaútočil a ačkoliv do cíle zbývalo přes padesát kilometrů, vsadil vše na jednu kartu. Přes pesimistické předpovědi si Američan vedl jistě, soupeřům za sebou se v každém z kol vzdaloval a sólo v čase 3:08:11 hodiny proměnil v triumf. O zbývající medaile se trio za ním utkalo až po šesti a půl minutách ve finiši. Z první figury zaútočil reprezentant Šumpík a cíl proťal jako druhý před Van der Werfem. Nevděčné čtvrté místo zbylo na Clemmensena. Peloton se v závěru ještě rozhýbal, do Kyšic dorazil jen půl minuty za medailisty a ve spurtu byl nejrychlejší český závodník Kryštof Král (Auto Eder).

Stříbro si ve spurtu tria úprchlíků vybojoval domácí Pavel Šumpík.Zdroj: Jan Brychta

Do dopoledního závodu kadetů na 87 kilometrů nastoupilo 128 mladých jezdců, do cíle jich dorazilo 65 a o vítězi rozhodla rovněž odvážná akce. Šimon Matějek z Mix teamu TJ Favorit Brno projel cílem jako první osamocen 22 sekund před hlavním polem. Zbylé medaile si pak rozdělili stříbrný Polák Szymon Wrona (Lower Silesia) a bronzový Valentin Zobl z Rakouska.

„Z pořadatelského hlediska jsme závod zase posunuli výš. Ať už přímým přenosem na internetu, ale i bohatší účastí zahraničních týmů včetně reprezentace USA. Navíc jsme měli zastoupení na bedně, kdy Pavel Šumpík splnil roli lídra týmu, takže za mě spokojenost," prohlásil ředitel závodu Petr Kubias.

Arbyd GP West Bohemia 2023

Nedělní výsledky, junioři (UCI 1.1, 133 km): 1. August (tým USA) 3:08:11 hod., 2. Šumpík (Roman Kreuziger Cycling Academy), 3. Van der Werf (Niz., Gepla-Watersley Team), 4. Clemmensen (Dán., Auto Eder) všichni -6:28 min., 5. Král (Auto Eder), 6. Kurits (Est., Auto Eder) oba -7:07.

Kadeti (84,7 km): 1. Matějek (Mix TJ Favorit Brno) 2:11:50 hod., 2. Wrona (Pol., Lower Silesia), 3 Zobl (Rak., LRV Oberösterreich), 4. Raška (Mapei Merida Kaňkovský), 5. Vrána (CK Dacom Pharma Kyjov), 6. Michalovvič (Mix TJ Favorit Brno) všichni -22 s.