Šestadvacetiletá střední spojka podepsala smlouvu na dva a půl roku. „V průběhu prosince, kdy bylo jasné, že v Endingenu nebude uplatněna opce do roku 2021, mě kontaktovalo vedení Talentu. Chtěl jsem zůstat v zahraničí, ale bohužel nepřišla konkrétní nabídka. Čekal jsem na ni do poslední chvíle, ale přestupní termíny jsou do konce ledna. Takže jsem se rozhodl, že bude nejlepší vrátit se domů, a domluvili jsme se s Plzní na dva a půl roku,“ vysvětlil Michal Tonar ml., který opustil Talent po minulé sezoně a zahraniční angažmá sehnal až na konci září u nováčka švýcarské nejvyšší házenkářské soutěže TV Endingen.

Rozhodnutí nevyužít opci vzešlo od klubu, nebo z vaší strany?

Bylo to vzájemné. Představoval jsem si to trošku jinak. Jde o malý rodinný klub, kde se pár hráčů angažuje v jeho řízení. Nechtěl jsem tam pokračovat, tak jsme se domluvili, že opci do roku 2021 neuplatníme. Endingen je v pásmu sestupu a nemělo by cenu pokračovat ve druhé švýcarské lize.

Jak hodnotíte tři měsíce v Endingenu?

Těžko se to hodnotí. Angažmá přišlo až koncem září, když už byla soutěž rozehraná, takže jsem přišel do rozjetého vlaku. Endingen je nováček nejvyšší soutěže, a proto byl podzim pro nás hrozně těžký. Na začátku sezony se zranili tři čtyři kluci a klub hledal rychle náhradu. Domluvili jsme se během dne. Bylo znát, že situace je velmi těžká. Mančaft se doplňoval kluky z béčka a juniory a podle toho vypadaly výsledky, rozdávali jsme body, takže to nebylo úplně ono. Na druhou stranu každá zkušenost je k něčemu dobrá. Vyzkoušel jsem si zahraničí, poznal jsem něco jiného. V Plzni jsem byl osm devět let. Nicméně představoval jsem si to venku trošku jinak.

Co vám ještě dalo krátké zahraniční angažmá?

Trošku mě zocelilo a poznal jsem něco nového, kvalitnější soutěž. Švýcarská první liga je určitě kvalitnější než česká extraliga. Endingen bych řadil mezi průměrná česká mužstva. Zpočátku jsem dostával velký herní prostor, ale když se začali vracet zranění kluci a kvůli tomu, že jsem tam nechtěl pokračovat, mně minuty na hřišti ubývaly.

Jaká je popularita a divácký zájem o házenou ve Švýcarsku?

Neřekl bych, že je tam větší zájem diváků než tady. Když jsme hráli v Suhru, bylo sice vyprodáno, ale celkově ve Švýcarsku není o házenou takový divácký zájem jako v Německu nebo ve Francii. V Čechách se hraje hodně rychlá házená, ve Švýcarsku je naopak trošku pomalejší, ale hráči jsou silověji vybavení. Hlavní rozdíl je v sílea v dynamice, ale na úkor rychlosti.

Máte v nové smlouvě s Plzní, že můžete v případě zahraniční nabídky odejít?

Nemám. Pokud by to nastalo, řešilo by se to dohodou.

Zimní přípravu jste absolvoval sám?

Chodil jsem s kluky z Talentu do haly a připravoval jsem se i sám.

Co říkáte na obnovení spolupráce s Milanem Škvařilem?

Jsem zvědavý, jestli jsme to nezapomněli. Hráli jsme spolu odmalička, nastupovali jsme spolu i v extralize, hráli o medaile a bylo vidět, že jsme si rozuměli a na hřišti o sobě věděli. Uvidíme, co udělá dvouroční pauza, ale věřím, že to bude dobré. Snad se to nezapomíná a po pár trénincích to bude stejné jako dřív.

Jak vnímáte sílu mužstva? Kromě vás se vrátil Škvařil, před sezonou přišel pivot Macháč, který je nejlepším střelcem klubu. Na druhou stranu se ale zranila klíčová pravá spojka Stehlík.

Když se podívám na tabulku, tak síla mužstva je obrovská. Ano, zranil se Honza, který bude dlouho ze hry. Honza Stehlík byl platný v útoku i v obraně. Vrátil se Milan, sebe moc nepočítám, protože jsem byl pryč jen půl roku. Kvalita mužstva je velká. Na podzim se sestava protáčela, takže kluci měli rovnoměrnou porci minut. To asi bude pokračovat i na jaře. Kádr na papíru vypadá dobře a doufám, že v dobrých výkonech budeme pokračovat.

Těšíte se, že se v jednom týmu opět setkáte s bratrem Jakubem a otcem Michalem, který je trenérem?

Máme radost, že jsme minulou sezonu společně získali titul. Byl to náš sen, o kterém jsme se doma bavili u televize. Jsem rád, že budeme znovu pohromadě. Rodinné vztahy musí jít ale trochu stranou. Každý máme svoji roli, pozici a musíme se soustředit, aby všechno fungovalo.