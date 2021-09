Před prvním mistrovským utkání jsme zpovídali hlavního trenéra a nově také sportovního ředitele klubu Erika Eismana.

Celý tým se oproti předchozím sezonám velmi obměnil, jaké nastaly změny a na jakých pozicích?

Tak trenérský štáb zůstává stejný, kdy mně kromě povinností hlavního trenéra čeká i nová funkce sportovního ředitele. Mými asistenty budou stejně jako dříve Jaroslav Lejsek a Zdeněk Zeman. Dále se pak o hráče stará náš kondiční specialista Honza Král a fyzioterapeutem našeho týmu je potom Honza Navara. Co se týče hráčských změn, tak diváci už v našem dresu neuvidí Ondru Märze, Honzu Suchého a Jirku Doljaka, kteří budou hrát v nedalekých Rokycanech. Dále své povinnosti v nejvyšší soutěži bude v týmu Sluneta Ústí nad Labem plnit Martin David, který už bohužel nemůže pendlovat. Dál jsme přišli o Honzu Maděru. Všem těmto klukům chci ale prostřednictvím tohoto článku moc poděkovat za to, co odvedli pro náš klub, fanoušky a reprezentaci našeho města.

Kdo naopak posílil mužstvo?

Posilami ze spolupracujícího klubu z nejvyšší soutěže Válečníci Děčín je fanouškům dobře známý Martin Mach, dále pak Kuba Skalička, David Žikla, Karel Vlasák a Lukáš Rozsypal. Přivítali jsme v Plzni také odchovance sokolovského basketbalu Janka Kříže, který prošel naším a píseckým mládežnickým programem. Diváci se můžou těšit také na silnou trojici tahounů Vaška Honomichla, Karla Aušprunka a kapitána Honzu Zemana, které doplní mladíci z řad našich juniorů a rezervního týmu mužů. V současném kádru je připravených nastoupit 25 hráčů.

Jak probíhala letní příprava a jak se těšíte na start sezony po velmi dlouhé pauze?

Těšíme se moc! Pauza byla neskutečně dlouhá a všichni jsme už na mistrovské zápasy řádně natěšení. Co dovolily vládní restrikce, jsme se snažili v trenérském týmu s hráči udržovat v kontaktu a kondiční trenér jim zasílal individuální plány, které pak gradovaly v červenci, kdy už jsme s hráči pracovali i při individuálních činnostech. Takže do týmového fyzického bloku přípravy už všichni přišli ve skvělé kondici. Dále jsme pak v nedalekých Klatovech měli týdenní soustředění, kde jsme ladili útočné a obranné systémy. Odehráli jsme několik přípravných utkání s týmy z 1., 2. ligy i ze zahraničí, přičemž poslední utkání jsme sehráli na domácí palubovce proti Rokycanům, za které hrají i naši bývalí hráči.

Jaké si dáváte cíle do nového prvoligového ročníku?

V současné situaci je našim primárním cílem předvádět líbivý moderní basketbal, kterým budeme bavit naše fanoušky. Ohledně umístění se pak nesmíme smiřovat s menšími ambicemi než je play-off. Dlouhodobým cílem je pak vrátit plzeňský basketbal mezi elitu, tedy do Kooperativa národní basketbalové ligy. Dáváme si dvě sezony na to, abychom postoupili. Jsme si vědomi toho, že tento cíl není malý, ale věřím, že kádr je tu dost silný. Každý z hráčů má individuální kvalitu, ale přesto víme, že pro postup bude potřeba ještě nadále posilovat. Tuto situaci jsme již řešili kromě vedení i s týmovým agentem a do případných bojů o postup bychom rádi přivedli ještě jednoho nebo dva kvalitní hráče nejspíše ze zahraničí.

Věříte, že byste mohli zabojovat o první příčku už letos?

V tomto ohledu hodně napoví samotný vstup do soutěže, kdy první venkovní utkání hrajeme s SK Slavia Praha, jedním z favoritů na postup. Přestože tento klub vznikl teprve před touto sezonou, vyhlásil ihned, že chce zamířit výš.