„Je to neuvěřitelné. Byl jsem zrovna na výletěs neteří a synovcem, když mi trenér zavolal, že to vyšlo. Měl jsem neuvěřitelnou radost,“ vyprávěl s úsměvem na rtu 25letý rodák z České Lípy.

„Začal jsem pobíhat a řvát radostí. Vysnil jsem si to a s troškou štěstí to vyšlo,“ popisoval svoji euforii. Že musel pro zbytek sezony na poslední chvíli změnit svoje plány, mu pochopitelně vůbec nevadilo. „Je pravda, že už jsem s nominací úplně nepočítal. Připravoval jsem se spíš na to, že do Mnichova nepojedu,“ pokračoval s tím, že teď je naladěný podat co nejlepší výkon.

Josef Adámek při druhém kole extraligy v Plzni.Zdroj: ČAS/Soňa Maléterová

Při červnové extralize v Plzni si skočil osobní rekord – 221 cm, doma v České Lípě ho pak ještě o centimetr vylepšil. To avizuje před Evropou slušnou formu.

„Myslím, že by mi to mohlo pomoci, protože někteří kluci se na šampionát dostali výkonem z dřívější doby. Jejich aktuální forma nemusí být až taková,“ domnívá se Josef Adámek, jenž bude v Mnichově ve výškařském sektoru i s oddílovým kolegou Janem Štefelou.

„Pomůže nám to, navzájem se podporujeme. Budeme na to dva, to je pro psychiku vždycky lepší. Oba jsme blázni, potřebujeme kulisu a jsme schopni si ji sami vytvořit,“ naznačuje pětadvacetiletý výškař, jenž si účastí na ME splnil sen, ale jenom s tím se nehodlá spokojit.

„Nejedu se do Mnichova jen vyfotit,“ usmál se. „Chci se poprat o finále. Myslím, že by mohl stačit výkon, který jsem schopný skočit,“ říká. „Je to moje první velká akce mezi dospělými. Chci si to užít, předvést nějakou show,“ připomíná, že naposledy byl na ME do 23 let v Gävle. „To bylo úplně něco jiného,“ uvědomuje si Josef Adámek, že v Mnichově ho čeká podstatně větší akce.

