Základní část extraligy pozemního hokeje je minulostí. Muži i ženy z Plzně-Litic se v závěrečném kole střetli s Bohemians Praha, uspěli a mohou se chystat na vyřazovací boje.

Do play-off vstoupí litičtí pozemkáři z druhé příčky, dámský tým z třetí. Rozhodlo o tom poslední kolo základní části nejvyšší soutěže. Tu v obou kategoriích ovládly celky Slavie Praha.

Extraliga mužů

Pozemní hokejisté z Plzně-Litic porazili na závěr základní části Bohemians 5:4.Zdroj: PH Litice

Zápas Litic s Bohemians byl přímým soubojemo druhé místo. Domácí za soupeřem z Prahy zaostávali o dva body, ale po výhře 5:4 svého soka přeskočili.V utkání sice Litičtí dotahovali náskok Pražanů, ve druhé půli i o dva góly, ale ještě zabrali. V 54. minutě snížil druhým gólem v zápase kapitán Uhlíř, v 59. z dorážky srovnal Nicklas a v poslední minutě po trestném rohu trefil výhru Šesták. „Jsme rádi za tři body i za výkon v závěru utkání. Teď musíme přepnout na režim play-off. Semifinálové duely s Bohemians, v pátek v Praze a v sobotu u nás, budou těžké,“ varoval trenér Tomáš Levý.

Plzeň-Litice – Bohemians Praha 5:4 (1:1).

Góly Litic: Uhlíř 2, Sochor, Nicklas, Šesták.

Sestava: Skála – Svoboda, Benda, Šesták, Bystřický, Hes, Koryťák, Kačírek, Batík, Uhlíř, Nicklas, Sochor, Gerlický, Homolka.

Extraliga žen

Litické pozemkářky smetly v závěrečném kole tým Bohemians 5:0.Zdroj: PH Litice

I litické pozemkářky potřebovaly výhru, a to k potvrzení třetího místa. Měly ale o poznání snazší práci. Tým Bohemians se totiž krčil u dna tabulky a domácí hráčky také dominovaly. Jižv prvním poločase se Litice utrhly do vedení 3:0 a zápas pak dotáhly k výhře 5:0. „Byl to koncert našich mladých hráček. Zápas zvládly s přehledem,“ ocenil asistent trenéra Petr Hošek.

V semifinále čeká výběr Litic dvojzápas s Rakovníkem (v pátek doma, v sobotu venku), což je druhý tým po základní části a loňský mistr.

Plzeň-Litice – Bohemians Praha 5:0 (3:0)

Góly Litic: Lhotáková, Rutová, Kožíšková, Keberdlová a Brejchová.

Sestava: Augustinová – Brejchová, Bystřická, J. Duchková,L. Duchková, Jelenová, Keberdlová, Kožíšková, Lhotáková, Morová, Průchová, Rutová, Tušlová, Vyletová a Linková.

